Carrière Rangnick krijgt plots verrassende wending met bondscoachschap

Donderdag, 28 april 2022 om 19:19 • Laatste update: 19:38

Ralf Rangnick wordt mogelijk spoedig gepresenteerd als nieuwe bondscoach van de Oostenrijkse nationale ploeg, zo meldt Kurier. Volgens het Weense dagblad heeft de huidige manager van Manchester United zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de Austrian Football Association over een samenwerking. Gerhard Milletich, voorzitter van de Oostenrijkse voetbalbond, en sportief directeur Peter Schöttel gaan naar verluidt vrijdagochtend in gesprek met het uitvoerend comité over de aanstelling van Rangnick. De officiële bekendmaking zou nadien snel kunnen volgen.

Volgens de Kurier heeft de huidige interim-manager van United ingestemd met het bondscoachschap van het nationale elftal van Oostenrijk. Gerhard Milletich, voorzitter van de ÖFB, zal Rangnick naar verluidt vrijdag als favoriet voor de functie aan het uitvoerend comité voordragen. Om 11.00 uur zullen zowel Milletich als Schöttel, sportdirecteur van de Oostenrijkse voetbalbond, het comité voor een bijeenkomst in het Marriott Hotel in Wenen uitnodigen, waar zij de Duitse trainer voor gaan dragen. Men verwacht ongeveer een uur late witte rook, waarna Rangnick officieel als nieuwe bondscoach van Oostenrijk kan worden voorgesteld.

Het Weense dagblad berichtte op 6 april al over gesprekken tussen de ÖFB en Rangnick, waar Schöttel naar Manchester was afgereisd om met de Duitser om de tafel te gaan. Het financiële gedeelte moet geen probleem vormen volgens het dagblad. “Geld komt niet altijd op de eerste plaats”, werd er begin april nog door een kennis van Rangnick aan Kicker verteld. De interim-manager van United heeft als coach van onder meer Schalke 04, TSG Hoffenheim en Manchester United, en als sportdirecteur van Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou, genoeg verdiend en zou dus met minder genoegen kunnen nemen bij de Oostenrijkse voetbalbond, zo wordt gesteld.

Volgens een kennis van Rangnick, die ook met hem heeft samengewerkt, hoeft de Duitse trainer niet meer elke dag op het trainingsveld te staan en zou hij daarnaast ook enthousiast zijn van de spelers uit de Oostenrijkse selectie. Bij de nationale ploeg zou hij zijn manier van voetballen, met veel druk naar voren, weer kunnen toepassen, iets dat hem bij United niet is gelukt. Dat het EK van 2024 in Duitsland wordt gehouden zou daarnaast een extra stimulans voor de trainer zijn om zich met de Oostenrijke nationale voor te plaatsen. Oostenrijk wist zich niet te plaatsen voor het WK, dat later dit jaar in Qatar wordt gespeeld. In de play-offs werd over twee duels verloren van Wales.

Oostenrijk zit zonder bondscoach sinds Franco Foda in maart van dit jaar is opgestapt bij de bond. Onder zijn bewind plaatsten de Oostenrijkers zich voor het EK in 2020. Op dat EK nam Oostenrijk het in de poulefase onder meer op tegen het Nederlands elftal en wist het zich, ondanks een 0-2 nederlaag tegen Nederland, te plaatsen voor de tweede ronde. Italië bleek daarin met 2-1 te sterk. Foda wist zich vervolgens niet te plaatsen voor het WK 2022 met zijn ploeg, waarna hij besloot om op te stappen. Rangnick gaat zijn werkzaamheden bij de Oostenrijkse bond combineren met zijn werd bij United, waar hij na dit seizoen aan de slag gaat als adviseur.