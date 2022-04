Familie bevestigt: zaakwaarnemer Mino Raiola (54) overleden

Zaterdag, 30 april 2022 om 16:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:18

Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden, zo is officieel bevestigd door zijn familie en makelaarskantoor. De markante zaakwaarnemer had al enige tijd te kampen met gezondheidsklachten en werd zelfs door Italiaanse media onlangs dood verklaard, wat tot woede leidde bij de Nederlandse-Italiaan. Het was de tweede keer dat de media in Italië beweerden dat Raiola zou zijn overleden.

De bedroefde familie noemt Raiola in een statement 'de meest zorgzame en geweldige voetbalmakelaar ooit'. "Mino heeft tot het eind gevochten met dezelfde kracht als de kracht waarmee hij spelers verdedigde aan de onderhandelingstafels", schrijft de familie van de zaakwaarnemer in een statement. "Mino heeft ons vervuld met trots, al had hij dat zelf niet door. Mino heeft door middel van zijn werk ontzettend veel levens bei¨nvloed en heeft een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van het moderne voetbal. Zijn afwezigheid zal altijd gevoeld worden."

"Mino's missie om de voetbalwereld een betere plek te maken voor voetballers zal met dezelfde passie worden voortgezet. We willen iedereen bedanken voor de enorme steun die we in deze moeilijke tijden hebben ontvangen. We vragen om respect voor de privacy van de familie en vrienden in deze tijd van rouw. De Raiola-familie", zo wordt het statement afgesloten.

Raiola belandde midden januari dus plots in het ziekenhuis. De zaakwaarnemer was in voorbereiding op een gesprek met de leiding van Borussia Dortmund over de toekomst van Erling Braut Haaland. Raiola is ook zaakwaarnemer van spelers als Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma en Marco Verratti. Tevens had de gerenommeerde belangenbehartiger veel Nederlanders onder zijn hoede, onder wie Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Donyell Malen, Denzel Dumfries, Myron Boadu, Justin Kluivert, Owen Wijndal en Calvin Stengs.

Eind april kwam onder meer La Gazzetta dello Sport met het nieuws dat Raiola zou zijn gestorven. Die berichten werden al snel tegengesproken door José Fortes Rodriguez, de rechterhand van Raiola. "Huidige gezondheidssituatie voor de geïnteresseerden: pissed off, voor de tweede keer in vier maanden word ik doodverklaard. Reanimatie lijkt mogelijk", viel vervolgens te lezen op het Twitter-account van Raiola. Wel werd bevestigd dat de zaakwaarnemer voor zijn leven aan het vechten is. Waar Raiola uiteindelijk aan overleden is wordt niet bekendgemaakt. In januari lag hij op de intensive care in Milaan vanwege een longziekte.

Raiola zag het levenslicht in het Italiaanse Salerno, maar vertrok een jaar later met zijn ouders richting Haarlem. Zijn vader opende een succesvolle pizzeria, waar Raiola werkte naast zijn studie Rechten. Op negentienjarige leeftijd ging Raiola aan de slag bij Sport Promotion, het bedrijf van bekende Nederlandse zaakwaarnemer Rob Jansen. Hij was betrokken bij enkele grote transfers, waaronder die van Dennis Bergkamp naar Internazionale, maar besloot een jaar later voor zichzelf te beginnen. Raiola werd na zijn eerste grote transfer - waar hij de op dat moment nog onbekende Pavel Nedved na een indrukwekkend EK in 1996 onderbracht bij Lazio - al snel een gerenommeerde naam in de voetballerij en bouwde een indrukwekkend spelersbestand op.

De belangenbehartiger was verantwoordelijk voor meerdere spraakmakende transfers. Zo transfereerde Zlatan Ibrahimovic onder zijn hoede in 2009 voor zestig miljoen euro van Internazionale naar Barcelona. Ook was Raiola medeverantwoordelijk voor de veelbesproken terugkeer van Paul Pogba naar Manchester United in 2016 voor liefst 130 miljoen euro. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot laat zijn belangen behartigen door de Italiaan met Nederlandse roots. Het vermogen dat hij had opgebouwd met zijn bedrijf werd door Quote in 2021 geschat op zo’n tweehonderd miljoen euro. Raiola is slechts 54 jaar geworden.