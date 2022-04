Enkelvoudig Premier League-winnaar maakt overstap naar De Graafschap

Donderdag, 28 april 2022

Alexander Büttner vertrekt komende zomer naar De Graafschap, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De linkervleugelverdediger beschikt over een aflopend contract en zal de transfervrije overstap naar Doetinchem maken. De 33-jarige Doetinchemmer zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 bij de club die zijn competitieduels afwerkt in de Keuken Kampioen Divisie.

Technisch manager Peter Bijvelds laat in een reactie namens De Graafschap weten zeer verheugd te zijn met de aanwinst. “Ik ben erg blij dat we een speler van het kaliber van Alexander hebben binnengehaald. Alexander is een speler naar mijn hart met heel veel aanvallende impulsen. Fysiek staat hij er uitstekend op, maar het was voor mij ook erg belangrijk hoe hij er mentaal inzat. Het was mij echter al heel snel duidelijk dat Alexander heel graag naar ons wilde komen. Hij heeft in alle voorwaarden van het contract meegedacht en daar ben ik hem erg dankbaar voor”, aldus Bijvelds.

Ook Büttner zelf is uiteraard erg te spreken over zijn transfer. “Dit is voor mij de kers op de taart. Ik vond De Graafschap altijd al een hele mooie club met fantastische supporters. Toen Peter mij belde was ik eigenlijk direct enthousiast. Ik wil op en buiten het veld belangrijk zijn voor het team. Op het veld met aanvallende impulsen, scorend vermogen en buiten het veld wil ik de jonge jongens helpen”, besluit de linksback.

Dit seizoen is Büttner een vaste kracht in het basiselftal van RKC. In 23 Eredivisie-wedstrijden kwam de linksachter 3 keer tot scoren en verzorgde hij eveneens 3 assists. Voordat hij bij RKC belandde kwam Büttner uit voor New England, Vitesse, Dynamo Moskou, Anderlecht en Manchester United. Namens the Red Devils speelde hij in het seizoen 2012/13 vijf Premier League-duels en veroverde hij de landstitel. Als speler van Vitesse legde Büttner in 2017 beslag op de KNVB Beker.