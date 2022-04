Jürgen Klopp is als herboren door quadruple-jacht en verlengt contract

Donderdag, 28 april 2022 om 15:52 • Dominic Mostert

Jürgen Klopp blijft de komende jaren de trainer van Liverpool. Donderdag heeft de oefenmeester zijn contract verlengd, waardoor hij tot medio 2026 vastligt op Anfield. De vorige verbintenis van Klopp liep in de zomer van 2024 af. Naar verluidt hebben de assistenten van Klopp, onder wie Pepijn Lijnders, eveneens bijgetekend tot de zomer van 2026.

Klopp werd in oktober 2015 aangesteld als opvolger van de ontslagen Brendan Rodgers. Hij won sindsdien meerdere grote prijzen met Liverpool, waaronder de Champions League, de UEFA Supercup, de wereldbeker voor clubs (allemaal in 2019), de Engelse landstitel (in 2020) en de EFL Cup (in 2022). In het huidige seizoen is Liverpool nog in de race voor de landstitel, de FA Cup en de Champions League. Dankzij de 2-0 zege op Villarreal van woensdagavond is de finale van de Champions League nabij.

Volgens The Athletic werd er rekening mee gehouden dat Klopp na het aflopen van zijn contract in 2024 zou kiezen voor een sabbatical. "Maar de Duitser heeft nieuwe energie gekregen door de jacht op de quadruple", aldus de doorgaans betrouwbare bron. Onlangs liet Klopp zelf weten dat hij een beslissing over zijn toekomst zou nemen op basis van de energie die hij voelt. De 54-jarige oefenmeester stond in het verleden aan het roer bij 1. FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund.