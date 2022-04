Ommekeer bij Mbappé lijkt compleet: ‘Honderd procent kans dat hij blijft’

Donderdag, 28 april 2022 om 15:50 • Jordi Tomasowa

Mauricio Pochettino is er zeker van dat Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain blijft. De trainer van PSG lijkt de fans hoop te geven met zijn statement in aanloop naar het Ligue 1-duel met Strasbourg. Ook sluit Pochettino het uit dat hij zelf na dit seizoen vertrekt bij de kersverse Franse kampioen.

De oefenmeester is overtuigd van het aanblijven van Mbappé. Hij reageert stellig op de vraag of de Franse spits volgend seizoen nog te zien is in het shirt van PSG. “Ik geef het honderd procent kans”, laat Pochettino ontvallen. De Argentijn plaatst wel een kanttekening bij zijn statement. “Dat is hoe ik het vandaag zie. Het is ook wat ik voel dat staat te gebeuren. Maar in het voetbal kan alles morgen weer veranderen.”

Op de vraag of hij zelf ook actief blijft in Parijs is Pochettino al even duidelijk. “Honderd procent kans in beide gevallen”, aldus de vijftigjarige trainer. Le Parisien liet eerder weten dat de positie van Pochettino ondanks het behalen van het kampioenschap met PSG in gevaar is. Daarbij werd Antonio Conte van Tottenham Hotspur genoemd als opvolger, maar de Italiaan heeft volgens RMC Sport een groot eisenpakket voordat hij instapt bij de Franse grootmacht.

Het contract van Mbappé loopt over enkele maanden af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken bij de club uit Parijs. De aanvaller wordt al ruim een jaar gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Afgelopen zomer wilde Mbappé al vertrekken naar de Koninklijke, maar werd hij door PSG aan zijn contract gehouden. Later gaf de Fransman na het duel met Lorient (5-1 winst) aan dat blijven ook een optie was. “Of het een mogelijkheid is dat ik bij PSG blijf? Ja, natuurlijk”, zei de aanvalsleider destijds.