Angela de Jong verklaart waarom ze vanavond toch bij Vandaag Inside zit

Donderdag, 28 april 2022 om 15:42 • Dominic Mostert

Angela de Jong is donderdagavond te gast bij Vandaag Inside. De columnist van het Algemeen Dagblad schuift met enige regelmaat aan, maar heeft vanwege de recente uitspraken in het programma getwijfeld of ze nog aanwezig wilde zijn. Woensdagavond bij Op1 en donderdagochtend bij Goedemorgen Nederland lichtte ze haar beslissing toe om toch aan tafel te gaan zitten.

Woensdag maakte schrijver en columnist Roos Schlikker bekend niet meer naar de uitzendingen te gaan. De vaste tafelgast reageerde daarmee op een oproep van presentatrice Margriet Vroomans, die de wens uitsprak 'dat geen enkele vrouw meer gast wil zijn in dit ranzige programma waar een verkrachter de lachers op zijn hand krijgt'. "Nou, mijn man zat er net zo in als Roos, moet ik zeggen", vertelde De Jong woensdagavond bij Op1. "Dat was een leuke discussie. Hij zei: ‘Niet gaan, je bent gek. Je moet daar niet gaan zitten en het legitimeren."

De bekende mediacriticus sprak er met meerdere personen over. "Die hebben mij ervan overtuigd dat als ik hier zo stoer ben om kritiek te uiten over ze, en ik zit bij Goedemorgen Nederland om kritiek te uiten over ze, dat ik daar ook moet zitten om die kritiek recht in hun gezicht te zeggen." De Jong vindt het geen goed idee om het programma van de buis te halen, vertelde ze bij Goedemorgen Nederland. "Nou ja, dat wordt om de zoveel jaar geroepen en ik ben geen voorstander van die hele cancelcultuur. Dat vind ik ook te makkelijk. Als je ze er nu afhaalt, dan zouden ze een soort martelaars van het vrije woord worden."

De Jong heeft wel getwijfeld of ze nog naar Vandaag Inside zou gaan. “Ik heb er echt wel over nagedacht. Die afspraak staat al een week of twee, drie, zoals dat vaak gaat daar. Ik dacht: moet ik nu gaan? Ik snap aan de ene kant best de overweging van een Roos Schlikker om er niet meer te gaan zitten, maar ik vind dat ook een beetje te makkelijk.” Donderdag meldde Talpa dat Johan Derksen zijn excuses zal aanbieden voor zijn uitspraken van de afgelopen dagen. Hij leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. Andere tafelgasten lachten om de bekentenis.