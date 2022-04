Scouts van PSV zien Zweeds toptalent (18) in bloedvorm verkeren

Donderdag, 28 april 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:33

Williot Swedberg is met vijf doelpunten in de eerste vijf wedstrijden in bloedvorm bij zijn club Hammarby, zo zien ook scouts van PSV. Volgens Expressen hebben de Eindhovenaren hun oog opnieuw laten vallen op de aanvallende middenvelder, nadat de Zweedse krant eerder een half jaar geleden al melding maakte van interesse van zowel Ajax als PSV. De achttienjarige Swedberg staat echter op meerdere schaduwlijstjes, waardoor PSV concurrentie kan verwachten als het concreet wil worden.

Hammarby is foutloos begonnen aan het nieuwe seizoen in de Zweedse Allsvenskan: de ploeg heeft alle vijf zijn wedstrijden winnend afgesloten. Dit is mede te danken aan Swedberg, die op schot is voor zijn werkgever. De middenvelder scoorde al vijf keer in evenzoveel wedstrijden voor de koploper. Met deze vorm heeft Swedberg de interesse in zijn diensten weer aangewakkerd, zo laat Expressen weten.

Zo heeft PSV scouts gestuurd naar Zweden om de verrichtingen van het talent te bekijken. De Nederlandse bekerwinnaar is echter niet de enige club die de Zweedse jeugdinternational in de gaten houdt. Zo stond Swedberg eerder al in de nadrukkelijke belangstelling van het Russische Lokomotiv Moskou en is hij ook al bekend bij de scouts van Club Brugge, FC Augsburg en Ajax.

Swedberg verlengde in de zomer van 2021 zijn contract bij Hammarby en staat tot medio 2024 op de loonlijst bij de Zweden. Hij werd door zijn huidige club opgeleid en is tot nu toe tot 31 officiële optredens gekomen voor Hammarby, waarin hij acht keer tot scoren kwam en twee assists leverde.