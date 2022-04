‘Derksen, Genee en Van der Gijp gaan vanavond excuses aanbieden’

Donderdag, 28 april 2022 om 14:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:01

Johan Derksen gaat donderdag in de uitzending van Vandaag Inside zijn excuses aanbieden voor zijn uitspraken van de afgelopen dagen. Talpa Network sprak donderdag met het team van het programma en wil niet de stekker eruit trekken. "Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing", laat men weten aan NU.nl. Eerder weigerde Derksen zijn excuses aan te bieden, al zei hij wel spijt te hebben van zijn gedrag.

Talpa Network neemt 'ferm afstand' van de uitlatingen van Derksen in de uitzending vna dinsdag. "Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen. Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest", laat men weten in een statement. Ook Wilfred Genee en René van der Gijp zullen hun excuses aanbieden, aldus Talpa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken", zo beschrijft Talpa de uitlatingen van Derksen en de daaropvolgende reacties in de studio. Donderdag besloot de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek in te stellen naar de uitlatingen van Johan Derksen in de laatste twee uitzendingen van Vandaag Inside.

Derksen leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. Hij zei dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."