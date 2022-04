OM opent onderzoek naar Johan Derksen en wil betrokkenen spreken

Donderdag, 28 april 2022 om 13:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:27

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft besloten een opsporingsonderzoek in te stellen naar de uitlatingen van Johan Derksen in de laatste twee uitzendingen van Vandaag Inside. Dat maakt het OM donderdagmiddag bekend in een persbericht. In de uitzending leek Johan Derksen seksueel wangedrag te bekennen.

"Het onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is", meldt het OM. "Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen. Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend."

"Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken", benadrukt het OM. "De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op hun strafrechtelijke relevantie. Daarbij moeten we rekening houden met verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn."

Derksen leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. Hij zei dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."

Derksen was op pad met 'de keeper van Veendam' en 'twee juffrouwen'. "Dit is een heel smerig verhaal, maar zulke dingen gebeurden", vertelde de voetbalanalist dinsdag. "Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We waren dronken en gingen mee naar hun woning. Die juffrouwen waren zo dronken dat ze ons helemaal onder kotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeurt als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen."