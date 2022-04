Vandaag Inside raakt sponsor kwijt na uitspraken van Johan Derksen

Donderdag, 28 april 2022 om 13:22 • Laatste update: 13:26

Vandaag Inside is een sponsor kwijtgeraakt naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen in de uitzendingen van deze week. De voetbalanalist leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. E-bikespecialist Stella Fietsen trekt desondanks de handen af van het programma.

"Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen", laat het bedrijf weten over de uitzending van dinsdag. Om de bekentenis van Derksen werd gelachen door de andere tafelgasten, die er grappen over maakten. Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma, was donderdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar aan het Algemeen Dagblad over de afzwaaiende sponsor.

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media reageert donderdag ook verontwaardigd op de twee uitzendingen van het tv-programma. Zij vindt de uitzendingen 'kwetsend en vernederend voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en voor hun naasten'. Uslu gaat in juni in gesprek met onder meer omroepen, producenten en gedragsdeskundigen. Eerder deed ze dat al in maart en in januari, naar aanleiding van de misstanden bij The Voice of Holland.

Johan Derksen komt met reactie: ‘De kaars kon niet in haar vagina’

Derksen zei woensdag dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."

"Het is onbeschaafd, ik was 24. Je schaamt je er dood voor", erkende Derksen. "Maar ik wilde aantonen dat het tijdsbeeld enorm veranderd is. Nu word je overal voor neergesabeld, toen ging je over tot de orde van de dag. Maar ik kan goed begrijpen dat veel mensen die nu cancelen en actief zijn bij allerlei bewegingen, dat niet hebben meegemaakt. Die weten niet waar ik het over heb."