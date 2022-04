KNVB geeft gehoor aan verzoek Feyenoord en wisselt toppers van tijdstip

Donderdag, 28 april 2022 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:53

De KNVB heeft de twee toppers die voor zondag 8 mei op het programma staan omgewisseld, zo maakt de voetbalbond via de officiële kanalen bekend. AZ - Ajax begint nu om 14.30 uur, terwijl Feyenoord - PSV om 16.45 uur aanvangt.

Feyenoord diende dinsdag een verzoek in bij de KNVB om de topper van 8 mei tegen PSV naar een later tijdstip te verplaatsen. De Rotterdammers nemen het die week op donderdag in de halve finale van de Conference League op tegen Olympique Marseille en hoopten hiermee iets langer rust te krijgen. Het verzoek volgde op een opmerking van Feyenoord-trainer Arne Slot, die zich onlangs beklaagde over het drukke speelschema van zijn ploeg.

De KNVB maakt twee dagen later bekend dat het verzoek van Feyenoord is ingewilligd. “In het kader van de veranderagenda van de clubs in de Eredivisie wordt een dergelijk verzoek mits dit haalbaar is door de KNVB gehonoreerd”, aldus de KNVB. Het omwisselen van de toppers heeft ook gevolgen voor de titelrace. Omdat Ajax 8 mei pas na PSV in actie komt, kunnen de Amsterdammers zich mogelijk verzekeren van het kampioenschap zonder zelf in actie te komen, mits Ajax eerder op de dag afrekent met AZ en PSV later op de middag verliest van Feyenoord.