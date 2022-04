Feyenoord uitgesloten: ‘Als ik terugkom naar Nederland, kan dat alleen bij PSV’

Donderdag, 28 april 2022 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:12

Karim Rekik kijkt met de nodige interesse naar de clash tussen Feyenoord en Olympique Marseille. De 27-jarige verdediger van Sevilla was in het verleden actief voor beide ploegen en waarschuwt de ploeg van trainer Arne Slot voor de return in Marseille. “Volgende week in Marseille wordt het echt overleven”, aldus Rekik.

Rekik stond tussen 2015 en 2017 onder contract bij Olympique Marseille en is dus bekend met het spelen in het Stade Vélodrome. “Marseille is een gekkenhuis. Om het voor de tegenstander een hel te noemen is net wat overdreven, maar de supporters hitsen de boel op zoals we dat in Nederland niet kennen”, zegt de verdediger in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Je moet daar even doorheen in de eerste fase van de wedstrijd. Van tevoren stel je je erop in, maar toch word je verrast.”

Rekik speelde in het verleden twee jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord, voordat hij de overstap naar Manchester City maakte. Bij Sevilla is de verdediger, die tegenwoordig vaak als linksback wordt opgesteld, verzekerd van een basisplaats en een terugkeer naar Nederland behoort dan ook niet tot de opties. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan is een terugkeer naar Feyenoord in ieder geval uitgesloten. “Als ik ooit terugkom naar Nederland, dan zal dat alleen bij PSV kunnen zijn. Niet omdat ik Feyenoord niet waardeer, maar ik ben in Eindhoven echt doorgebroken en heb van Phillip Cocu en Marcel Brands de kans gekregen om de top te halen.”

“De ontlading daar na de titel in een fantastisch jaar ga ik nooit meer vergeten”, aldus Rekik. “PSV paste bij mij als persoon ook gewoon heel goed. De rust, het relativeren en toch alles doen om de top willen bereiken, dat sprak me enorm aan.” Nu de verdediger wekelijks aan spelen toekomt in LaLiga, heeft de viervoudig international van Oranje een terugkeer bij het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet. “Als ik fit ben, speel ik bij een van de topploegen in Spanje. Ik ben gewoon volledig bezig met goed presteren bij Sevilla en sta uiteraard open voor een rol voor Oranje, mocht dat in de toekomst weer een keer aan de orde komen.”