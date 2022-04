‘Barça aast na Lewandowski op ander droomdoelwit bij Bayern München’

Donderdag, 28 april 2022 om 08:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:51

Barcelona wil de defensie komend seizoen van nieuwe impulsen voorzien en heeft zijn oog hierbij laten vallen op Lucas Hernández, zo meldt SPORT. De 26-jarige Fransman kan als centrale verdediger en als linksback uit de voeten en is hierdoor een interessant transferdoelwit voor de Catalanen.

De naam van Hernandez zingt volgens SPORT al langer rond in het Camp Nou. Al is Barcelona zich ervan bewust dat een mogelijke transfer vrij gecompliceerd wordt vanwege de hoge transfersom die Bayern in 2019 neerlegde voor de de verdediger. Hernandez vertrok destijds voor maar liefst tachtig miljoen euro van Atlético Madrid naar der Rekordmeister en beschikt bovendien nog over een contract tot medio 2024. Hernandez kan rekenen op een basisplaats bij Bayern, maar de Catalaanse krant stelt dat de Fransman niet onwelwillend staat tegenover een terugkeer naar Spanje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dankzij zijn veelzijdigheid staat Hernandez hoog op de shortlist van mogelijke versterkingen tijdens de zomerse transferperiode van Barcelona. Jordi Alba heeft het hele seizoen op de linksbackpositie geen concurrentie gehad, terwijl Samuel Umtiti en Clément Lenglet, de twee linksbenige centrale verdedigers in de selectie, na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk zullen vertrekken. De verwachting is dat de gesprekken met Bayern in de komende weken in ieder geval geïntensiveerd worden. Lewandowski wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Barça.

Waar SPORT melding maakt van de interesse van Barcelona in Hernandez, liet Mundo Deportivo woensdag weten dat ook linksback Alejandro Grimaldo kan rekenen op serieuze belangstelling van de Catalanen. Er is volgens de Spaanse krant reeds contact opgenomen met het management van de 26-jarige linksback van Benfica, die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep en tot het B-elftal van de Catalanen reikte. Grimaldo ligt bij Benfica vast tot medio 2023, waardoor er ook voor hem een transfersom zal moeten worden betaald deze zomer.