Vermoedelijke opstelling Feyenoord voor Europese kraker: Slot heeft duo terug

Donderdag, 28 april 2022 om 07:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:05

Guus Til keert donderdagavond terug in de basiself bij Feyenoord voor de eerste confrontatie met Olympique Marseille van donderdagavond in de halve finale van de Conference League, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. Marcos Senesi is eveneens fit genoeg om te starten. Arne Slot, trainer van de Rotterdammers, liet woensdag weten goede hoop te hebben dat het duo donderdag speelminuten kan maken in de heenwedstrijd tegen de Fransen in De Kuip.

De basisplaats van Til gaat volgens de krant ten koste van Bryan Linssen. De 31-jarige aanvaller werd door de afwezigheid van Til zondag in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (2-1 winst) door Slot nog op de nummer tien-positie geposteerd. Het Algemeen Dagblad voorspelt dat het middenveld tegen Marseille gecomplementeerd wordt door Orkun Kökcü en Frederik Aursnes, terwijl de voorhoede bestaat uit de vertrouwde namen: Luis Sinisterra, Cyriel Dessers en Reiss Nelson.

Guus Til viel uit tegen Heracles Almelo op 10 april en speelde sindsdien niet meer.

Senesi haakte zondag tegen FC Utrecht (2-1 overwinning) al vroeg af met een hamstringblessure. Hij moest met een van pijn getrokken gezicht naar de kant, een minuut nadat Sander van de Streek voor de gelijkmaker had gezorgd. Gelukkig voor Feyenoord lijkt de kwetsuur van de Argentijnse centrumverdediger niet ernstig te zijn en de verwachting is dat ook de mandekker

donderdagavond tegen Marseille aan de aftrap verschijnt.

Slot kan tegen Marseille nog geen beroep doen op Jens Toornstra, die net als Justin Bijlow ontbreekt vanwege een blessure. Bij de Fransen zijn er vermoedelijk basisplaatsen voor onder anderen voormalig Ajacied Arkadiusz Milik en blikvanger Dimitri Payet.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Marciano; Geertuida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Nelsson Dessers, Sinisterra.

Vermoedelijke opstelling Olympique Marseille: Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Ünder, Milik, Payet