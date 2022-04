PSV spreekt vertrouwen in pechvogel Sambo uit middels nieuw contract

Donderdag, 28 april 2022 om 07:06 • Jordi Tomasowa

Shurandy Sambo staat op het punt om zijn contract bij PSV te verlengen. De twintigjarige verdediger heeft volgens het Eindhovens Dagblad een mondeling akkoord bereikt over een langer verblijf. Sambo staat door een kruisbandblessure al geruimte tijd aan de kant, maar PSV houdt desondanks vertrouwen in de verdediger.

Sambo debuteerde vorig seizoen in de laatste speelronde van de Eredivisie in het eerste elftal van PSV tegen FC Utrecht (1-1). Een kwartier voor tijd viel de rechtsback destijds in voor Armando Obispo. De teller bleef sindsdien steken op dat ene duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, aangezien het noodlot dit seizoen al na de de eerste speelronde van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie toesloeg. Door een opgelopen kruisbandblessure tijdens een training is Sambo al driekwart jaar aan het revalideren.

Het is de tweede maal dat de verdediger van PSV met een kruisbandblessure wordt geconfronteerd. Vier jaar geleden zorgde dezelfde kwetsuur er ook al voor dat hem een lange revalidatie stond te wachten. PSV heeft echter het vertrouwen in Sambo uitgesproken in de vorm van een tweejarige verbintenis. Volgens het Eindhovens Dagblad hoeven alleen de laatste details nog afgerond te worden, terwijl de club volgens de krant ook in gesprek is met de twintigjarige verdediger Mees Kreekels om zijn contract open te breken.