Dumfries dwarsboomt cameraman en wil pijnlijke beelden voorkomen

Woensdag, 27 april 2022 om 23:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

Denzel Dumfries heeft woensdagavond na de wedstrijd tussen Bologna en Internazionale (2-1) een poging gedaan om zijn ploeggenoot Ionut Radu te beschermen. Door een blunder van Radu verloor Inter: de beoordeelde een inworp helemaal verkeerd, waardoor Nicola Sansone met een laatste zetje tegen de bal de thuissupporters in extase bracht.

Na afloop van de wedstrijd wilde een cameraman de emotionele keeper filmen, maar Dumfries maakte een wegwerpgebaar en wierp zich kortstondig voor de lens. Hij gebaarde dat Radu niet in beeld gebracht moest worden, zo leek het. Uiteindelijk gebeurde dat overigens wel, want de interventie van Dumfries was van korte duur. Ook ploeggenoten Alex Cordaz, Joaquín Correa en Federico Dimarco ontfermden zich over Radu.

Commentator Emile Schelvis van Ziggo Sport genoot van de actie van de rechtsback. "Weg met die camera", beschreef hij de gedachtegang van Dumfries. "Kijk eens! Dumfries gaat voor de camera staan! Heel goed, Denzel. Je beste actie van de wedstrijd. Houd die jongen uit beeld, het is al erg genoeg. Moeten we dat allemaal zo meebeleven? Nee, bescherm ‘m." Door de nederlaag kon Inter de koppositie in de Serie A niet overnemen van AC Milan.

Dumfries che copre la telecamera per proteggere Radu dimostra che la squadra c'era, ma non un Allenatore che sapesse gestirla e appoggiarsi nei momenti di difficoltà pic.twitter.com/Qsa0Qvlj2x — Looka (@LookaTxt) April 27, 2022