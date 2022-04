Jorge Sampaoli strooit met complimenten voor Feyenoord en Arne Slot

Woensdag, 27 april 2022 om 23:05 • Laatste update: 23:07

Jorge Sampaoli heeft zich in de aanloop naar het duel met Feyenoord positief uitgelaten over zijn tegenstander. De oefenmeester van Olympique Marseille geeft aan erg onder de indruk zijn van het spel van Feyenoord en prijst trainer Arne Slot. Donderdagavond vindt het eerste duel in het kader van de halve finale van de Conference League plaats in De Kuip, waarna volgende week in Marseille duidelijk wordt wie naar de finale van het toernooi mag.

De trainer van de Zuid-Fransen is op zijn hoede voor Feyenoord. “Deze ploeg speelt met veel variatie, kan snel omschakelen en heeft spelers die aanvallend sterk zijn”, somt de Argentijn op. “Dat betekent dat dit een wedstrijd van hoog niveau zal worden en wij gedwongen zullen worden om ook goed te spelen. Het wordt een grote uitdaging.” Het goede spel van Feyenoord ligt volgens Sampaoli voor een groot deel aan Slot, van wie hij een hoge pet op heeft.

"Ik geniet heel erg van hoe zijn teams spelen", zei Sampaoli bij zijn persmoment in Rotterdam. "Deze trainer houdt van voetbal; zijn ploegen spelen aanvallend en met veel intensiteit. We moeten voorzichtig zijn." Daarmee reageert de 64-jarige Sampaoli op een lofzang die hij juist kreeg van Slot. "Het is erg knap en absurd dat ze in zoveel verschillende systemen kunnen spelen", zei de Feyenoord-trainer eerder. "Ik volgde Sampaoli misschien tien jaar geleden al. Hij gaf leiding aan Chili, dat ongelofelijk mooi en aanvallend voetbal speelde."

Sampaoli ziet een gevaar in het spel van de Rotterdammers. “Feyenoord zet heel hoog druk, daar moeten we niet van in de war raken”, waarschuwt Sampaoli zijn ploeg. “De sleutel in deze wedstrijd is dat we de bal zo snel mogelijk weer moeten veroveren als we hem kwijtraken. Al zal dat niet makkelijk worden, want Feyenoord heeft net als wij de kwaliteit om de bal vast te houden en van daaruit kansen te creëren."