Liverpool zet grote stap richting finale met zege op Villarreal

Woensdag, 27 april 2022 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

Liverpool heeft een grote stap gezet richting de finale van de Champions League. In de eerste ontmoeting met Villarreal in de halve finale was de ploeg van Jürgen Klopp woensdagavond met 2-0 te sterk. Een eigen doelpunt van Pervis Estupiñán en een treffer van Sadio Mané, binnen enkele minuten van elkaar in de openingsfase van de tweede helft, leverden Liverpool een goede uitgangspositie op.

Virgil van Dijk en Arnaut Danjuma hadden een basisplaats op Anfield; Gerard Moreno kampt met een spierblessure, waardoor Giovani Lo Celso de aanvalspartner was van Danjuma. Zoals verwacht kon worden, kwam de voorhoede van Villarreal weinig in het stuk voor. Liverpool was het meest nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Echt grote kansen waren spaarzaam. Mané had Liverpool op voorsprong kunnen koppen in de twaalfde minuut, maar kreeg zijn hoofd niet goed tegen een scherpe voorzet van Mohamed Salah.

Zelf kopte Salah even daarvoor over het doel op aangeven van Trent Alexander-Arnold. Een geplaatste inzet van Luis Díaz bleek een prooi voor keeper Gerónimo Rulli. Na een crosspass van Thiago Alcántara nam Jordan Henderson de bal uit de lucht aan de zijkant van het strafschopgebied met de intentie een voorzet te geven, maar hij raakte de buitenkant van de paal. Salah schoot in minuut 27 ver over; vanbuiten het strafschopgebied trof Díaz vervolgens de doelman. Villarreal bleef zodoende zonder al te veel problemen overeind,

Zelf richtte Villarreal zich voornamelijk op de tegenaanval. Een counter resulteerde in een overtreding van Van Dijk op Samuel Chukwueze, waar de Nederlander een gele kaart voor kreeg. Drie minuten voor de rust kwam Liverpool wel erg dicht bij een openingstreffer: een afstandsschot van Thiago spatte uiteen op de lat. Aan het begin van de tweede helft werd een treffer van Fabinho afgekeurd, omdat Van Dijk in de aanloop buitenspel stond.

NU WEL! De voorzet van Jordan Henderson wordt van richting veranderd en valt binnen: 1-0! Maar het wordt nog mooier voor Liverpool... #UCL #LIVVIL pic.twitter.com/kYMxAOgXjr — VTBL ? (@vtbl) April 27, 2022

Kort daarna was het alsnog raak: vanaf de rechterflank verstuurde Henderson een voorzet, die van richting veranderd werd door Estupiñán. Door die aanraking was doelman Rulli kansloos en vloog de bal in de bovenhoek. Mané maakte er twee minuten later 2-0 van door de bal met de punt van de schoen in de rechterhoek te plaatsen toen hij in het strafschopgebied werd bereikt door Salah. Robertson leek de 3-0 te maken, maar ook zijn treffer werd wegens buitenspel geannuleerd. Villarreal kreeg geen serieuze kansen op de 2-1 en wacht volgende week een hels karwei voor eigen publiek.