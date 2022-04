Inter maakt enorme uitglijder in titelstrijd door beschamende keepersblunder

Woensdag, 27 april 2022 om 22:33

Internazionale is op bezoek bij Bologna door een enorme blunder van keeper Ionut Radu onderuitgegaan. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor met 2-1 en kon daardoor de koppositie in de Serie A niet overnemen van de stadsgenoot AC Milan, die twee punten meer heeft verzameld. I Nerazzurri kwamen met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de ploeg vroeg op voorsprong, maar gingenn door doelpunten van Marko Arnautovic en Nicola Sansone onderuit. Tegelijkertijd deed Atalanta slechte zaken in de strijd om Europees voetbal. Met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis remiseerde de ploeg in eigen huis tegen Torino: 4-4. Door het gelijkspel blijft Atalanta steken op de achtste plaats.

Bologna - Internazionale 2-1

Perisic bracht Inter op prachtige wijze op voorsprong in Bologna. De Kroaat ging vanaf de rechterflank een combinatie aan met Nicolò Barella, waarna hij Musa Barrow poortte en de bal in de korte hoek knalde. Waar Lautaro Martínez Inter op een dubbele voorsprong had moeten zetten, scoorde Bologna aan de andere kant uit het niets. Een afgemeten voorzet van Barrow kon worden binnengekopt door Arnautovic. Voor de ex-speler van FC Twente was het de derde wedstrijd op rij dat hij tot scoren kwam. Vijf minuten later had Dumfries op aangeven van Perisic de 1-2 op zijn hoofd, maar kon hij de bal niet genoeg naar de grond koppen.

Inter ging in de tweede helft op zoek naar de voorsprong en was via een afstandsschot van Federico Dimarco dicht bij een doelpunt. Martínez kreeg met een kopbal uit een corner nog een opgelegde kans om de bevrijdende treffer te maken, maar faalde weer in de afronding. Tien minuten voor tijd kwam Bologna op voorsprong door een gruwelijke inschattingsfout van Radu. De keeper beoordeelde een inworp helemaal verkeerd, waardoor Nicola Sansone met een laatste zetje tegen de bal de thuisfans in extase bracht. Inter dacht drie minuten later alsnog de gelijkmaker binnen te werken, maar een scrimmage voor het doel werd op het laatste moment weggewerkt door Bologna. Verder dan dit moment kwam Inter niet, waardoor het onderuit ging en verzuimd de koppositie van AC Milan over te nemen.

Atalanta - Torino 4-4

De bezoekers uit Turijn namen brutaal de leiding via Antonio Sanabria, die de bal van dichtbij binnen kon schieten op aangeven van Dennis Praet. Na een kwartier kon Luis Muriel de stand gelijk trekken vanaf elf meter nadat ex-PSV’er Ricardo Rodriguez Davide Zappacosta in het strafschopgebied had neergelegd. Hateboer dacht Atalanta drie minuten later op voorsprong te brengen, maar werd teruggevlagd voor buitenspel. De Roon lukte het wel om te scoren: uit een corner van Muriel knalde de Nederlander op de rand van het strafschopgebied het leer tegen de touwen.

Nog voor rust wist Torino echter weer gelijk te komen via een penalty van Sasa Lukic, die mocht aanleggen voor het buitenkansje nadat Remo Freuler een overtreding maakte op Sanabria. Lukic was na een uur weer succesvol uit een strafschop, ditmaal gegeven door een overtreding van Rafael Tolói. Toen Freuler op knullige wijze zijn eigen doelman verschalkte leek het leed geschied voor Atalanta. De ploeg van Gian Piero Gasperini gaf echter niet op en kwam via een aansluitingstreffer van Marko Pasalic dichterbij Torino, waarna een nieuwe penalty van Muriel die door de VAR werd gegeven na een handsbal de comeback completeerde.