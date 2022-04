Johan Derksen komt met reactie: ‘De kaars kon niet in haar vagina’

Woensdag, 27 april 2022 om 22:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:45

Johan Derksen heeft woensdagavond gereageerd op de commotie die ontstond na zijn uitlatingen van dinsdag. De voetbalanalist leek dinsdag te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars. Hij geeft nu echter aan dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Woensdagavond meldde RTL Boulevard dat het Openbaar Ministerie Noord-Nederland donderdag met een verklaring komt.

"Ik kan het verhaal misschien het beste vanaf het begin vertellen", reageert Derksen. "Het ging voor de zoveelste keer over Johnny de Mol. Als je iedere avond aan zo'n tafel zit, kun je de ethicus van Nederland worden, die al die mensen op de vingers tikt en afmaakt. Maar dan denk ik: de mensen van mijn generatie, die in de jaren zestig en zeventig volwassen werden en ondeugend waren, die hebben een losbandige periode meegemaakt. Wij hebben wel het een en ander meegemaakt. In de context van wat er nu gebeurt en hoe erop gereageerd wordt, heb ik willen stellen hoe dat in de zeventiger jaren ging. Ik vind het een beetje laf als ik iemand als Johnny aan de hoogste boom hang, als ik zelf ook geen helemaal schoon verleden heb. Daarom wilde ik dat verhaal vertellen."

De aanwezige columnist Yesim Candan benadrukt dat 'losbandig' een vreemde woordkeuze is wanneer het gaat om seksueel geweld. Daar blijkt Derksen niet van gediend. "Als je nou even je mond houdt, maak ik m'n verhaal af en mag je daarna de hele uitzending vollullen. Mag ik even m'n verhaal afmaken? Jij reageert voorbarig, want ik wil even wat vertellen", zegt de televisiepersoonlijkheid. "Hoe zoiets ontstaat: je gaat met z'n vieren daarheen. Die ene, mijn vriendin, viel steeds in slaap. Dat kan ook met mijn kwaliteiten in bed te maken hebben. Toen hebben we besloten om weg te gaan. Maar het waren de zeventiger jaren. Het AD schreef: 'Derksen penetreert vrouw met kaars'. Dat was gelul."

"Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van", aldus Derksen. "Het is onbeschaafd, ik was 24. Je schaamt je er dood voor. Maar ik wilde aantonen dat het tijdsbeeld enorm veranderd is. Nu word je overal voor neergesabeld, toen ging je over tot de orde van de dag. Maar ik kan goed begrijpen dat veel mensen die nu cancelen en actief zijn bij allerlei bewegingen, dat niet hebben meegemaakt. Die weten niet waar ik het over heb."

Yesim Candan geeft daarna aan het kwalijk te vinden dat Derksen spreekt over de tijdsgeest. "Alsof het dan minder erg is. Je hebt toch een verantwoordelijkheid. Omstanders hebben ook een verantwoordelijkheid. Ik vind dat iemand had moeten zeggen dat het te ver ging." Derksen reageert: "Ik heb het verteld, omdat ik iedere keer eraan denk als iemand weer neergesabeld wordt die iets geflikt heeft. Er zijn in Nederland heel veel hypocriete mensen die er schande van spreken, maar zich net als ik ook weleens hebben misdragen." Tafelgast René van der Gijp komt vervolgens met een opmerkelijke reactie: hij gelooft het verhaal niet, al zal Derksen in zijn ogen 'nooit toegeven' dat het verzonnen of aangedikt is.

"Ik geloof het verhaal niet", aldus Van der Gijp. "Het is een verhaal van vijftig jaar geleden. Ik vertel verhalen in het land, daar is de helft van waar. De andere helft heb ik er in de loop der jaren bij verzonnen om het leuker te maken. Ik heb er vanmiddag over nagedacht. Je gaat dus naar huis met twee mannen die lam zijn en twee vrouwen die nog lammer zijn. Daar geloof ik niet in. Ik geloof niet dat het zijn verhaal is. Wat hij heeft willen doen, is een verhaal vertellen om te laten zien dat we allemaal weleens iets gedaan hebben. Er zal wel wat van waar zijn, maar ik geloof er maar dertig procent van." Derksen reageert: "Het was geen grap en het is ook niet verzonnen." Er is volgens de analist 'geen enkele reden' om excuses te maken. "Ik heb me op 24-jarige leeftijd misdragen en dat spijt me bijzonder. Dat heb ik ook kenbaar gemaakt voor ik het verhaal vertelde. Maar ik ga nu niet vijftig jaar na dato m'n excuses zitten maken."

"Er waren vier mensen aanwezig en niemand heeft het als een verkrachting ervaren, omdat we er in de zeventiger jaren ook anders in stonden", aldus Derksen. Hij heeft de vrouw zelf echter niet meer gesproken. "Die mevrouw is wakker geworden met een duizendurenkaars tussen haar benen. Die heeft waarschijnlijk gedacht: hoe komt dat ding daar? En die is daarna overgegaan tot de orde van de dag. Of ik haar nog heb gesproken? Ik weet niet eens hoe ze heet."