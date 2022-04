Bayern München zet vierde Ajacied op schaduwlijstje om vertrek op te vangen

Woensdag, 27 april 2022 om 21:17

Bayern München heeft Jurriën Timber in het vizier, zo meldt BILD. De verdediger van Ajax is bij der Rekordmeister in beeld om het vertrek op te vangen van Niklas Süle, die na dit seizoen naar Borussia Dortmund gaat. Timber is na Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller de vierde Ajacied die in korte tijd in verband wordt gebracht met Bayern.

Bayern is op zoek naar versterkingen voor de achterhoede nadat duidelijk werd dat de 26-jarige Süle na dit seizoen transfervrij overstapt naar concurrent Borussia Dortmund. Timber zou bij Bayern een van de namen zijn die op het wensenlijstje staat, net zoals Nico Schlotterbeck. Laatstgenoemde lijkt echter al op weg naar Dortmund: volgens Sky heeft de verdediger van SC Freiburg al een persoonlijk akkoord bereikte met BVB.

De kersverse Duitse kampioen wilde volgens BILD er eerder nog voor kiezen om de vacature in de defensie intern op te lossen door Benjamin Pavard van de rechtsbackpositie naar het centrum te verhuizen. Hiermee wilde Bayern budget besparen, maar mogelijk komt uit een vergadering van de raad van commissarissen die gepland staat op 9 mei een andere oplossing voor het probleem. Als gekozen wordt voor een externe zoektocht, komt Timber in beeld.

Daarmee is de Nederlander niet de eerste Ajacied die genoemd wordt bij Bayern. De Duitsers zijn al dicht bij het aantrekken van Gravenberch en Mazraoui. Gravenberch beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2023, maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Bayern, terwijl Mazraoui transfervrij ingelijfd kan worden. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde maandag dat de club de transfers van het duo op de korte termijn wil completeren. Ook maakte BILD eerder al melding van de interesse van Bayern in Haller.