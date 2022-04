Hibernian wil tweede Nederlandse trainer naar Schotse Premier League halen

Woensdag, 27 april 2022 om 20:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:27

Phillip Cocu is een van de belangrijkste kandidaten om aan de slag te gaan als de nieuwe trainer van Hibernian, zo meldt de Scottish Daily Express De clubloze trainer heeft aan het clubbestuur laten weten geïnteresseerd te zijn in de functie. Cocu kan aan de slag gaan als opvolger van Shaun Maloney, die vorige week werd ontslagen vanwege teleurstellende sportieve resultaten.

Maloney kreeg zijn congé na een 2-1 nederlaag tegen Hearts in het bekertoernooi. In de periode daarvoor wist Hibernian zes opeenvolgende competitiewedstrijden niet te winnen. De club is na de splitsing van de reguliere competitie terechtgekomen in de degradatiegroep, maar staat daarin wel bovenaan. Afdaling naar het tweede niveau is dan ook ver weg. Cocu wordt gezien als de man die Hibernian volgend seizoen beter kan laten presteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de afgelopen dagen werd ook Roy Keane in verband gebracht met Hibernian. Deze week gaan algemeen directeur Ben Kensell en Ian Gordon, de zoon van eigenaar Ron Gordon, in gesprek met kandidaten. Eigenaar Ron Gordon heeft gezegd een ervaren opvolger van Maloney te willen. De 51-jarige Cocu is al sinds 2013 werkzaam als trainer, al zit hij zonder club na zijn ontslag bij Derby County in november 2020. Hij zou na Giovanni van Bronckhorst (Rangers) de tweede Nederlandse trainer kunnen worden die momenteel actief is in de Schotse Premier League.