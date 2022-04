Vaste tafelgast keert niet meer terug bij Vandaag Inside na bekentenis Derksen

Woensdag, 27 april 2022 om 20:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:27

Schrijver en columnist Roos Schlikker keert niet meer terug bij Vandaag Inside. De vaste tafelgast laat via Twitter weten dat zij de medewerking woensdagochtend heeft opgezegd. Ze reageerde daarmee op een oproep van presentatrice Margriet Vroomans, die de wens uitsprak 'dat geen enkele vrouw meer gast wil zijn in dit ranzige programma waar een verkrachter de lachers op zijn hand krijgt'.

Schlikker was vanaf februari een regelmatig terugkerende tafelgast, maar wil niet meer terugkeren in het programma nadat Derksen dinsdagavond bekende een vrouw seksueel te hebben misbruikt in zijn jongere jaren. Derksen vertelde dat hij een dronken, bewusteloze vrouw penetreerde met een kaars. Hij liet achteraf weten geen woord terug te nemen en wil geen excuses maken. Woensdagavond gaat hij in de uitzending van Vandaag Inside nader in op zijn uitspraken.

Bij RTL Boulevard meldde entertainmentdeskundige Aran Bade woensdag dat het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland donderdag met een verklaring komt over Derksen. Het programma zocht contact met het OM Noord-Nederland, omdat de mogelijke verkrachting door Derksen zou hebben plaatsgevonden in het noorden. Strafrechtelijke gevolgen lijkt Derksen echter niet te hoeven verwachten, want de zaak is vermoedelijk verjaard.