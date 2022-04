Van Hooijdonk ziet opvolger bij Feyenoord: ‘We lijken een beetje op elkaar’

Woensdag, 27 april 2022 om 20:03 • Laatste update: 20:07

Pierre van Hooijdonk ziet in Cyriel Dessers iets van zichzelf terug. De oud-Feyenoorder wijst op enkele gelijkenissen tussen de Belgische spits en zichzelf en ziet Dessers als een belangrijke factor om de aankomende Conference League-tegenstander Olympique Marseille te verslaan. Van Hooijdonk memoreert in De Telegraaf de laatste keer dat Feyenoord zo ver kwam in een Europees toernooi als nu het geval is.

Van Hooijdonk maakte zichzelf in 2002 onsterfelijk in Rotterdam-Zuid toen hij met belangrijke doelpunten tegen onder meer SC Freiburg, Rangers en Borussia Dortmund medeverantwoordelijk was voor de UEFA Cup-winst. Bij het huidige team van Feyenoord ziet Van Hooijdonk in Dessers een speler die in zijn voetsporen kan treden. “We lijken wel een klein beetje op elkaar. Allebei spitsen met niet zo’n heel gepolijste stijl, die ook hun fysiek in de strijd gooien. En we hebben allebei NAC naar promotie geschoten, dus er zijn wel wat parallellen.”

Donderdagavond speelt Feyenoord voor het eerst sinds het seizoen 2001/02 een Europese halve finale. Van Hooijdonk wijst de spelers van Feyenoord op het belang van de Europese campagne. “Voor de meeste spelers geldt dat je maar één kans in je carrière krijgt om voor zo’n prijs te spelen”, waarschuwt de voormalige vrijetrappenspecialist. “Voor ons is die UEFA Cup-winst hét hoogtepunt in onze carrière. Wij waren bepaald niet verzadigd met prijzen. Het huidige team moet ook beseffen dat zo’n kans niet zomaar weer komt.”

Het team dat in 2002 de UEFA Cup won vormde volgens Van Hooijdonk een enorm sterk collectief. Hij merkte een 'echte winnaarsmentaliteit' en een goede mix tussen ervaring en talent, met een brede middengroep. Bij het huidige team van Feyenoord ziet Van Hooijdonk een soortgelijke situatie. “Dit is ook een groep met karakter. En het is belangrijk dat je met Bryan Linssen, Cyriel Dessers, Jens Toornstra en Gernot Trauner ook wat oudere jongens hebt naast de jonge talenten”, somt Van Hooijdonk op.