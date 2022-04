Johan Derksen is gesprek van de dag op 538 Koningsdag in Breda

Woensdag, 27 april 2022 om 19:37 • Dominic Mostert

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland komt donderdag met een verklaring over Johan Derksen, meldt entertainmentdeskundige Aran Bade woensdagavond bij RTL Boulevard. Het programma heeft contact gezocht met het OM Noord-Nederland, omdat de mogelijke verkrachting door Derksen zou hebben plaatsgevonden in het noorden. Strafrechtelijke gevolgen lijkt Derksen echter niet te hoeven verwachten, want de zaak is vermoedelijk verjaard.

Derksen gaf dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside toe dat hij een bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, nadat hij samen met 'de keeper van Veendam' op stap was gegaan met 'twee juffrouwen'. Een van de vrouwen was misselijk en viel in slaap. "Er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen", zei Derksen. Woensdagavond gaat hij nader in op de gebeurtenissen. Excuses wil hij vooralsnog niet maken. Het onderwerp wordt door misdaadverslaggever John van den Heuvel en entertainmentdeskundige Bade besproken bij RTL Boulevard.

Van den Heuvel zag de bewuste uitzending live. "Ik keek met mijn vrouw en schoot in eerste instantie in de lach, ook omdat er werd gelachen in de studio", blikt de journalist terug. "Maar je denkt al vrij snel: wat zegt hij nou eigenlijk?! Hij begon nog best goed, door te zeggen dat we allemaal weleens dingen hebben gedaan die niet goed zijn. Hij erkende ook echt spijt en vond het helemaal fout wat hij had gedaan. Maar waarom hij dat dan zo expliciet allemaal uit de doeken doet, terwijl het heel vernederend is voor die vrouw die het toen is overkomen, en voor slachtoffers van dit soort geweld die zien dat er zo lacherig over wordt gedaan, dat kan natuurlijk niet."

"Vanavond zullen we weten hoe hij erop reageert. Hij heeft aangegeven geen excuses te zullen maken, maar dit gaat wel gevolgen hebben", denkt Van den Heuvel. "Maar geen strafrechtelijke. Hij zegt dat het 51 jaar geleden is gebeurd. Wat er ook is gebeurd, het is verjaard in strafrechtelijke zin. Van justitie hoeft hij niet veel meer te verwachten, maar met zijn baas zal hij wel een hartig woordje moeten spreken." Derksen noemde niet expliciet een jaartal, maar gaf aan dat er een 'groot verschil is tussen 73 en 22 jaar'. Hij is momenteel 73 jaar en bedoelde mogelijk dat het incident zich voordeed op zijn 22ste. Hij speelde vanaf zijn 23ste bij Veendam, dus het kan ook zijn dat hij zich een jaar vergiste.

Entertainmentdeskundige Bade is bij het Koningsdag-feest van 538 in Breda, waar de bekentenis van Derksen het gesprek van de dag is. "Het gaat hier vandaag ook echt wel over Johan Derksen en over de reacties erop. Ik vind het echt krankzinnig en schandelijk dat hij dit zegt, en dat het over tafel gaat als een anekdote, een schunnig grapje. Dit is ook een beetje het vergoelijken van het gedrag van Johnny de Mol, waar het over ging", doelt hij op de inleiding van de bekentenis in de uitzending. "Het lijkt alsof de antenne van Johan Derksen al een tijd kapot is. Ik hoor heel veel mensen hier zeggen: dit kan niet, dit moet stoppen. Het is wel een programma waar om gelachen wordt, maar er zitten ook mensen thuis te kijken, misschien ook wel de vrouw in kwestie bij wie het is gebeurd. Probeer dan nog maar naar de politie te stappen."