Opstellingen Liverpool en Villarreal: Danjuma mist aanvalspartner

Woensdag, 27 april 2022 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:08

De opstellingen van Liverpool en Villarreal voor de halve van de Champions League zijn bekend. Jürgen Klopp brengt Thiago Alcántara en Luis Díaz terug in zijn elftal, waardoor Naby Keïta en Diogo Jota op de bank beginnen. Arnaut Danjuma staat aan de zijde van Villarreal voorin naast Giovani Lo Celso, daar Gerard Moreno niet tijdig hersteld is van een spierblessure. De aftrap op Anfield is om 21.00 uur.

Klopp kan in de cruciale fase van het seizoen over een vrijwel fitte selectie beschikken. Het enige twijfelgeval bij Liverpool was vooraf Roberto Firmino, die niet op de bank zit, maar de Braziliaanse spits staat sowieso zelden in de basis. De centrale aanvalspositie zal worden ingevuld door Sadio Mané, zodat op links ruimte vrijkomt voor topaankoop Díaz. De Colombiaan viel zondag tegen Everton (2-0 winst) na een uur spelen in. Mohamed Salah is de onbetwiste rechterspits van Liverpool.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Virgil van Dijk krijgt met Ibrahima Konaté een nieuwe verdedigingspartner. De Fransman krijgt de voorkeur boven Joël Matip, die tegen Everton speelde. Jordan Henderson en Thiago werden tegen de stadsgenoot gespaard, al viel eerstgenoemde acht minuten voor tijd in. Nu keert het tweetal terug in de middenlinie, waar Fabinho zijn plek als controleur behoudt.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Díaz.

Opstelling Villarreal: Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Torres, Estupiñán; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Danjuma.