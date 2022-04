Ramselaar wil weg bij FC Utrecht en spreekt voorkeursbestemming uit

Woensdag, 27 april 2022 om 17:38 • Laatste update: 17:45

Bart Ramselaar heeft de wens om na het lopende seizoen een transfer naar het buitenland te maken, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De 25-jarige middenvelder van FC Utrecht benadrukt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging om nieuwe ervaringen op te doen. Ramselaar heeft in Utrecht nog een contract tot 2023, waardoor de club hem deze zomer moet verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Ramselaar is sinds 2019 bezig aan zijn tweede periode bij de Domstedelingen, nadat hij er eerder actief was van 2010 tot 2016. In het laatstgenoemde jaar maakte Ramselaar voor ruim vier miljoen euro de stap naar PSV, maar de geboren Amersfoorter werd nooit onomstreden in Eindhoven. Voor een nieuwe stap zou Ramselaar graag naar het buitenland willen vertrekken. “Ik heb altijd al een sterke buitenlandse droom gehad”, is hij open over zijn wensen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de winterse transferperiode wilde Millwall Ramselaar aantrekken, maar de club uit Engeland kwam er niet uit met FC Utrecht. Aankomende zomer lijkt een van de laatste kansen voor FC Utrecht om nog iets te verdienen aan de aanvallende middenvelder. “Deze zomer gaan er een paar spelers waarschijnlijk transfervrij de deur uit. Dat wil de clubleiding een tweede keer natuurlijk voorkomen”, legt Ramselaar uit. “Op dit moment vertegenwoordig ik nog een zekere transferwaarde, mede door mijn goede seizoen. Voor FC Utrecht is het dus een goed moment om me te verkopen. Zelf ben ik 25 jaar en ambitieus.” Ramselaar scoorde dit seizoen 9 keer in 26 Eredivisie-duels, met afstand zijn hoogste seizoensproductie ooit.

Afgelopen winter werd ook een Chinese club concreet voor Ramselaar, maar dat avontuur zag het jeugdproduct van FC Utrecht niet zitten. “Natuurlijk zijn er aanbiedingen waarvan je denkt: die kan ik echt niet weigeren. Ik schrok wel even toen ik de bedragen zag, daar zal ik niet over liegen. Toch is het niet mijn intentie om nu naar zo'n competitie te gaan”, weidt hij uit. Ramselaar prefereert een stap naar een topcompetitie in Europa. “Of dat nu Spanje is, Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland of België. Dat is waar ik op hoop. Een subtopper in een mooie competitie of de top zes van België. Gewoon iets nieuws. Ik wil ook wel een keer een andere competitie ontdekken, in andere stadions spelen.”