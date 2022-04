‘Ik liep tussen jongens die de Champions League hadden gewonnen’

Donderdag, 28 april 2022 om 18:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:50

Hij is pas 22 jaar, maar Melle Meulensteen heeft al een heel voetballeven achter zich. De centrale verdediger speelde acht jaar in de jeugdopleiding van Manchester United, eindigde in zijn debuutjaar bij RKC Waalwijk als zeventiende in de Jupiler League en staat nu aan de vooravond van een belangrijke stap in zijn carrière. Nadat afgelopen winter een transfer naar Willem II op het laatste moment afketste, moet het er in de zomer alsnog van komen. Maar niet voordat hij zich met RKC veilig heeft gespeeld. Voetbalzone zocht Meulensteen op en sprak hem over zijn aanvoerderschap, Marcus Rashford en de buren uit Tilburg.

Meulensteen bivakkeerde van zijn achtste tot zijn zestiende in de jeugdopleiding van United. Spreekt beter Engels dan Nederlands. Zijn vader, René Meulensteen, werd in 2000 hoogstpersoonlijk door Sir Alex Ferguson benaderd om zijn techniektrainingen tentoon te stellen bij de Engelse grootmacht. Niet wetende dat hij lange tijd als rechterhand van het clubicoon zou dienen. Na een kort uitstapje bij Bröndby IF keerde de familie Meulensteen terug bij United. Een tijd waar Melle warme gevoelens aan overhoudt.

Hoe kijk je terug op die tijd in Engeland?

Heel goed. Ik heb veel vrienden gemaakt, veel dingen geleerd. Ik heb in de beste jeugdopleiding van Engeland gezeten. In die tijd stond United er nog goed op. Alles was top geregeld. Soms liep ik op het trainingscomplex en zag ik spelers waarvan ik dacht: zo, die hebben gewoon de Champions League gespeeld en gewonnen. We trainden veel op techniek, weinig tactisch. Mijn techniek is daar opgebouwd, daar heb ik nog steeds profijt van.

Bekijk hier het item met Melle Meulensteen.

Voel je je bevoorrecht dat je in de jeugdopleiding van United hebt mogen spelen?

Absoluut. Ik denk niet dat veel jongens kunnen zeggen dat ze bij Manchester United hebben mogen spelen. Daar heb ik echt van genoten en veel van geleerd. Dat hou ik altijd dicht bij me. Er spelen zoveel goede spelers, dat maakt je alleen maar beter. Ik speelde samen met jongens als Marcus Rashford en Scott McTominay. Ook met jongens die nu in de Championship spelen. Veel van die jongens hebben het gehaald. Maar er zijn ook jongens die compleet verdwenen zijn uit de voetballerij, terwijl men daar juist hele hoge verwachtingen van had. Zo zie je dat het twee kanten op kan gaan.

Was Rashford toen al een buitengewoon talent?

Rashford was altijd een van de besten. Maar hij wist ook van zichzelf dat hij goed was. Je zag hem dingen doen op de training die andere jongens niet konden. Zijn snelheid bijvoorbeeld, dat had hij vroeger al. De techniek heeft hij geleerd op het middenveld. Later is hij als vleugelaanvaller gaan spelen.

Welke dingen uit die tijd heb je nu nog dagelijks profijt van?

Vooral mijn techniek. Dat heb ik daar wel echt geleerd. Verder is mijn carrière in Nederland pas echt in een stroomversnelling geraakt. Toen ik bij RKC binnenkwam eindigden we als zeventiende in de Jupiler League (seizoen 2017/18, red.). Ik had wel verwacht dat ik hier zou staan waar ik nu sta. Ik heb altijd het vertrouwen gehad dat ik dit niveau kon halen. En ik kan nog meer. Maar het is wel snel gegaan, dat zeker.

Meulensteen bedankt de meegereisde fans na de 1-2 overwinning op Vitesse.

Je bent met je 22 jaar een jonge aanvoerder. Loop je daar vaak tegenaan?

Dat is een ontwikkelproces. Vorig seizoen heb ik nagenoeg alles gespeeld, dit seizoen is die band erbij gekomen. Maar ik ben nog jong, ik kan nog veel leren van jongens als Michiel Kramer en Hans Mulder. Hoe je moet omgaan met andere mensen, het respect. Maar ook de winnaarsmentaliteit om wedstrijden over de streep te trekken. Ook in het leiderschap, mensen aanpakken als het niet goed gaat, ben ik me aan het ontwikkeling. Dit gaat mij alleen maar beter maken.

Wedstrijden over de streep trekken, daar haal je meteen een pijnpunt aan.

Als je puur naar de wedstrijden kijkt, hebben we dit seizoen te weinig punten gepakt. Het gelijkspel tegen NEC (1-1), het verlies tegen FC Twente (1-2), het verlies tegen Ajax (3-2). Gedurende het seizoen hebben we onszelf tekort gedaan. Soms valt het net niet goed. We weten dat het niet mag gebeuren, maar toch gebeurt het. Daar moet ik ook het voortouw in nemen als aanvoerder. We moeten een wedstrijd kunnen killen. Nee, het hoeft niet altijd mooi, in deze fase van de competitie zijn de punten het belangrijkst.

En toch zijn jullie door geen enkele ploeg echt weggespeeld.

Dat klopt, als je de wedstrijden tegen Ajax en PSV buiten beschouwing laat. Maar we blinken ook niet uit, zoals SC Cambuur wel heeft gedaan dit seizoen. Dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Net als vorig jaar, toen bleven we ook boven de streep. Als we boven de streep eindigen is het een voldoende seizoen geweest. Het is een compliment naar ons dat we door niemand echt zijn weggespeeld. Anderzijds hebben wij zelf ook niemand weggespeeld. Dat moet volgend jaar zeker beter.