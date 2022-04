‘Twee ‘verliefde’ coaches azen na lezen van prijskaartje op Frenkie de Jong’

Woensdag, 27 april 2022 om 16:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:37

Julian Nagelsmann en Erik ten Hag dromen ervan vanaf komende zomer te beschikken over Frenkie de Jong, zo meldt Sport. Hoewel Barcelona naar buiten uit zoveel mogelijk communiceert dat de 24-jarige middenvelder onderdeel is van de toekomst van de club, worden de haarscheurtjes in het huwelijk zichtbaarder. Een bedrag van 80 miljoen euro zou genoeg zijn om De Jong na drie seizoenen weg te halen uit Catalonië.

Al vanaf de eerste minuut dat De Jong in het Camp Nou op het veld staat klinken twijfels over zijn rol bij Barcelona. De voormalig Ajacied is al drie jaar lang vrijwel elke wedstrijd verzekerd van een basisplaats, maar wisselt goede periodes af met fases waarin veel kritiek klinkt op zijn functioneren. De Jong zelf liet lange tijd weinig merken, maar stak zijn frustraties zondag bij de dramatische nederlaag tegen Rayo Vallecano (0-1) niet onder stoelen of banken. De middenvelder werd andermaal gewisseld en liet daarover zijn frustraties blijken door zichtbaar zwaar teleurgesteld de reservebank op te zoeken.

Frenkie = ?? In het verloren thuisduel met Rayo Vallecano (0-1) werd Frenkie de Jong na een uur gewisseld... en daar was hij overduidelijk niet blij mee ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaRayo pic.twitter.com/Tc5WNE3mAP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2022

Zijn mindere prestaties in Catalonië maken De Jong niet minder geliefd in de Europese top. Bayern München bewondert de veertigvoudig Oranje-international al lange tijd en Nagelsmann is volgens Sport 'verliefd' op zijn spel. De coach van Bayern gelooft dat De Jong een impuls kan geven aan het spel van zijn ploeg. Ten Hag beschouwt zijn landgenoot ondertussen als mogelijke eerste grote aankoop bij Manchester United. Het tweetal werkte bij Ajax zeer succesvol samen en behaalde in het laatste jaar van De Jong in Nederland de halve finale van de Champions League. Op het middenveld bij United gaan in ieder geval Nemanja Matic, Paul Pogba en Jesse Lingard transfervrij vertrekken.

De Jong werd door Barça voor 86 miljoen euro binnengehaald als een 'strategische' speler voor het heden en de toekomst, maar de realiteit is dat hij nooit op het verwachte niveau heeft gepresteerd, zo luidt de conclusie van Sport. Mocht Barcelona komende zomer een bod binnenkrijgen dat in de buurt komt van het bedrag dat voor De Jong werd betaald, dan zal daar zeker over nagedacht worden. Het middenveld van Barcelona is - na het doorbreken van Pedri, Gavi en Nico González - inmiddels breed bezet.