Slot deelt dag voor Europese kraker heuglijk nieuws over Feyenoord-duo

Woensdag, 27 april 2022 om 14:59 • Rian Rosendaal

Marcos Senesi en Guus Til lijken op tijd fit voor de eerste confrontatie met Olympique Marseille van donderdagavond in de halve finale van de Conference League. De verdediger en de middenvelder trainden dinsdag gewoon mee met Feyenoord en trainer Arne Slot heeft goede hoop dat het duo donderdag speelminuten kan maken in de heenwedstrijd tegen de Fransen in De Kuip, al is de opstelling nog niet wereldkundig gemaakt.

"Ik verwacht dat ze vandaag (woensdag, red.) ook gewoon mee kunnen trainen en dan kan ik morgen (donderdag, red.) over ze beschikken", aldus de hoopvolle Slot op de persconferentie in aanloop naar de hervatting in de Conference League. "Het is altijd fijn als spelers beschikbaar zijn. Helemaal als het over je basisspelers gaat die dit seizoen bijna elke wedstrijd hebben gespeeld. Dan is het des te prettiger."

Guus Til viel uit tegen Heracles Almelo op 10 april en speelde sindsdien niet meer.

Senesi haakte zondag tegen FC Utrecht (2-1 overwinning) al vroeg af met een hamstringblessure. Hij moest met een van pijn getrokken gezicht naar de kant, een minuut nadat Sander van de Streek voor de gelijkmaker had gezorgd. Gelukkig voor Feyenoord lijkt de kwetsuur van de Argentijnse centrumverdediger niet ernstig te zijn en de kans is dan ook groot dat de mandekker donderdagavond tegen Marseille aan de aftrap verschijnt.

Til viel op 10 april uit in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo (1-4). Zonder een tegenstander in de buurt krijg de middenvelder fysieke klachten, waardoor hij strompelend over het veld liep. Ondanks het ongemak tekende Til nog wel voor de 1-3 in de slotminuut van de eerste helft. De doelpuntenmaker bleef in de rust in de kleedkamer achter, met Jens Toornstra als zijn vervanger. Laatstgenoemde ontbreekt donderdag tegen Marseille met een blessure, net als doelman Justin Bijlow. Til keert na enkele weken afwezigheid dus terug in de wedstrijdselectie.