‘Dries Mertens levert drie miljoen euro in om grote droom waar te maken’

Woensdag, 27 april 2022 om 14:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:45

Dries Mertens gaat zijn aflopende contract bij Napoli toch verlengen, zo meldt la Gazzetta dello Sport. De 34-jarige aanvaller gaf niet direct zijn jawoord toen zijn werkgever voorstelde om meer dan twee derde van zijn salaris in te leveren, maar Mertens gaat toch overstag. Zo ziet de voormalig PSV'er zijn grote droom - het afsluiten van zijn carrière bij Napoli - vermoedelijk uitkomen.

Mertens staat momenteel voor 4,5 miljoen euro exclusief 1 miljoen euro aan bonussen op de loonlijst bij Napoli, dat door financiële problemen moet bezuinigen. De clubtopscorer aller tijden van i Partenopei kan alleen blijven voor een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro. Mertens heeft samen met zijn vrouw Katrin Kerkhofs de knoop doorgehakt om in Italië te blijven. Het koppel is de afgelopen negen jaar verliefd geworden op Napels en wilde nog niet vertrekken. Vorige maand kreeg het zoontje van Mertens en Kerkhofs de Italiaanse naam Ciro Romeo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aurelio De Laurentiis trok de onderhandelingen met Mertens deze week recht. De flamboyante voorzitter van Napoli bezocht Mertens volgens de Italiaanse sportkrant thuis en overtuigde hem ervan zijn handtekening te gaan zetten onder een nieuwe, vermoedelijk laatste verbintenis in Napels. Onlangs gaf Luciano Spalletti al zijn goedkeuring. "Toen de president me om mijn mening over Mertens vroeg heb ik hem gezegd dat we hem moeten houden", zei de trainer van Napoli.

Mertens vertrok in de zomer van 2013 van PSV naar Napoli en groeide uit tot een clubicoon. Afgelopen zondag maakte de aanvaller in zijn 393ste wedstrijd zijn 146ste doelpunt in het Azzurri, waarmee hij de concurrentie inmiddels ver achter zich heeft gelaten. Marek Hamsík staat op 121 doelpunten, Lorenzo Insigne maakte 119 treffers en Diego Maradona kwam tot 115 goals voor de club.