Derksen weigert excuses te maken; ‘enorm geschrokken’ Talpa wil gesprek

Woensdag, 27 april 2022 om 14:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:45

Dat Johan Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside toegaf dat hij in het verleden een kaars in het lichaam heeft geplaatst van een vrouw die buiten bewustzijn was, heeft voor nogal wat opheft gezorgd op met name de sociale media. Veel bekende mensen spreken schande van de actie van Derksen, die zelfs trending topic is op Twitter. De veelbesproken analist van de dagelijkse talkshow weigert desondanks om excuses te maken voor het verhaal dat tot zoveel woedende reacties leidde.

"Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan", laat Derksen woensdag weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen." De leiding van Talpa beschouwt de kwestie als een 'ernstige zaak' en wil daarom zo snel mogelijk in gesprek met Derksen.

"We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen", brengt een woordvoerder naar buiten. "Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan." Derksen zelf wil woensdagavond in Vandaag Inside best nog een keer terugkomen op zijn uitspraken, maar hij is niet van plan om in andere talkshows aan te schuiven. "Vanavond zullen alle talkshows wel rijkelijk gevuld zijn met vinnige dames die er wat van vinden."

Derksen krijgt onder meer van journalist Nynke de Jong de wind van voren op Twitter. "Een omhelzing met duizend armen voor de vrouw bij wie Johan Derksen dit destijds heeft gedaan. Wat moet het vreselijk zijn om op nationale tv te zien hoe men lacht om jouw pijn." Ook schrijfster Susan Smit is woedend op Derksen. "Hoe kan een man zich zo veilig voelen om dit verhaal in het openbaar smakelijk op te dissen en daarbij opnieuw de vrouw (die zichzelf zal herkennen) te vernederen? Dat maakt me gek genoeg nog het kwaads."

Presentator Wilfred Genee merkte dinsdagavond in de talkshow op dat de zaak van Derksen inmiddels verjaard is. Door een wetswijziging in 2013 kunnen verkrachtingszaken niet meer verjaren. Datzelfde geldt voor zaken die negen jaar geleden nog niet verjaard waren, als de verkrachting minder dan twintig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Volgens het Algemeen Dagblad speelde het incident omtrent Derksen zich af in 1971, al noemde de analist dinsdagavond geen specifiek jaartal.

Derksen geeft in het praatprogramma regelmatig zijn mening over personen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dinsdagavond ging het over Johnny de Mol, die aankondigde voorlopig niet meer HLF8 te presenteren als gevolg van een beschuldiging van seksueel misbruik. Volgens De Telegraaf heeft het incident zich enkele jaren geleden voorgedaan. De Mol zou een vrouw hebben gedrogeerd met GHB en vervolgens seksueel hebben misbruikt in een hotel. De Mol ontkent de beschuldiging, maar acht het onmogelijk om zijn programma te blijven presenteren.

"Als ik eraan terugdenk, Wilfred: je schaamt je kapot", trok Derksen een parallel met zijn eigen 'jeugdzonden'. "Dit is een heel smerig verhaal, maar zulke dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We waren dronken en gingen mee naar hun woning. Die juffrouwen waren zo dronken dat ze ons helemaal onder kotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeurt als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen."

"We hebben allemaal onze jeugdzonden. Ook met dit soort beschuldigingen vind ik dat het wel ver teruggaat", verwees hij weer naar De Mol. De 73-jarige analist vindt dat er een 'groot verschil is tussen 73 en 22 jaar' en insinueerde daarmee dat personen niet moeten worden veroordeeld voor incidenten die zich in een ver verleden voordeden. "Het was een flinke kaars", reageerde hij vervolgens lachend op de vraag hoe groot de kaars was. "Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen. Ik denk dat iedereen dat soort avonturen beleefd heeft, waarvan je later zegt: dat was niet zo netjes."

"Ik was vroeger zo geil als boter. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als kerel lekker met een juffrouw gaat liggen neuken als die het niet wil", voegde Derksen toe. "Ik ben opgegroeid in de jaren zestig en zeventig. Toen waren we met z’n allen ook veel ruimdenkender. Toen was er heel veel toegestaan. Als je aangifte deed, zou je worden uitgelachen. ‘Ga jij eens lekker buitenspelen’, werd dan gezegd op het politiebureau."