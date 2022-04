Van Nistelrooij wacht gesprek over CL-droom: ‘Bij PSV of ergens anders’

Woensdag, 27 april 2022 om 13:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:48

Of Ritsu Doan volgend seizoen nog contractspeler is bij PSV lijkt de vraag. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller is ambitieus en wil dolgraag in de Champions League uitkomen, wat in Eindhoven gezien de huidige tweede plaats en een ticket voor de voorronde van het miljardenbal nog bepaald geen garantie is voor volgend seizoen. Doan wil binnenkort om de tafel met de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij om over zijn toekomstplannen te praten.

Doan twijfelde vorig jaar al over een langer verblijf bij PSV. Na een verhuurperiode bij Arminia Bielefeld komt hij geregeld aan spelen toe onder Roger Schmidt. Desondanks zijn de twijfels niet helemaal verdwenen bij de Japanner. "Ik weet heel goed wat ik wil, in de Champions League spelen", zo klinkt het in een interview met Voetbal International. "Dat is de mooiste competitie, daarin spelen de beste clubs en voetbal je tegen de beste spelers van de wereld. Op dat podium word ik nog beter en dat is belangrijk voor mijn toekomst." Doan is pas 23 jaar oud, maar ziet zichzelf niet langer als jonge speler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ritsu Doan wil dolgraag in de Champions League spelen. Gaat dat lukken bij PSV?

"Ik vind mezelf niet jong meer. Ik ben nu vijf jaar in Europa, heb de nodige ervaring, dus ik leg de lat hoog voor mezelf. Ik vind dat ik snel stappen kan en moet maken. Ik heb nog een contract tot en met 2024 bij PSV", aldus Doan, die op korte termijn wil praten met Van Nistelrooij, iemand die hij heel hoog heeft zitten. "Ruud van Nistelrooij is voor mij een legende, als kind zag ik alle wedstrijden van hem bij Manchester United en Real Madrid. Het lijkt me fantastisch met hem te werken."

De ambitieuze Doan plaatst wel gelijk een kanttekening. "Maar we zullen ook eerlijk naar elkaar moeten zijn. Ik moet ook aan mijn carrière en toekomst denken. Ik wil heel veel voetballen en mijn droom is de Champions League. Dat kan misschien bij PSV, maar dat zou ook ergens anders kunnen zijn." Doan, die dus nog twee jaar vastligt in het Philips Stadion, staat op 61 wedstrijden (11 doelpunten en 6 assists) namens PSV. Hij werd in 2019 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen.