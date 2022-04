Spits uit verleden verbaast met uitspraak over Dessers: ‘Iets op Netflix?’

Woensdag, 27 april 2022 om 12:59 • Rian Rosendaal

Dat Cyriel Dessers is uitgegroeid tot een belangrijke speler bij Feyenoord, heeft niet iedereen meegekregen. Julio Ricardo Cruz, tussen 1997 en 2000 de aanvalsleider van de Rotterdamse club, kent de Belgische spits niet, zo blijkt uit een video-interview met Voetbal International. De voormalig aanvaller uit Argentinië erkent dat hij Feyenoord ruim twee decennia na zijn vertrek niet meer op de voet volgt.

Cruz krijgt de vraag of hij fan is van Dessers, die hij klaarblijkelijk niet kent als speler. "Is dat iets op Netflix?", vraagt de gewezen Feyenoord-speler gelijk. Hij krijgt gelijk uitgelegd over welke speler van zijn oude werkgever het gaat. "Oh haha. Sorry, ik wist niet dat je hem bedoelde. Weet je, ik ken niet alle namen uit mijn hoofd van de jongens die nu bij Feyenoord spelen. Maar dat geldt voor mij in algemene zin in de voetbalwereld. Als je mij vraagt: noem elf spelers van River Plate, dan kan ik dat ook niet meer", aldus de schuldbewuste Cruz.

Julio Ricardo Cruz erkent dat hij Cyriel Dessers niet goed kent als speler van Feyenoord.

"Ik ken bij Feyenoord wel Marcos Senesi en Luis Sinisterra, maar verder moet je me niet overhoren, haha. Maar Dessers ja, het is heel knap dat hij zoveel scoort in Europa. Ik zal zijn naam nu niet meer zo snel vergeten, haha", voegt de Argentijnse oud-spits daaraan toe met een kwinkslag. Cruz denkt dat Feyenoord inmiddels wel bekender is geworden in Argentinië. "Dat denk ik wel. Zeker wanneer Senesi met Feyenoord tegen Ajax met Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico speelt, dan is er aandacht voor hen in de media."

Cruz kijkt uit naar de dubbele confrontatie van Feyenoord tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League, zeker omdat bij de Fransen landgenoot Jorge Sampaoli de trainer is. "Ik hoop voor iedereen bij Feyenoord dat ze er net als wij in 1999 een magische avond van kunnen maken met de supporters." De Rotterdammers wonnen destijds in de groepsfase van de Champions League met 3-0 van Marseille, mede dankzij twee doelpunten van Cruz.