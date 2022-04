‘Barcelona gaat voor oude bekende; Tagliafico nog slechts op schaduwlijst’

Woensdag, 27 april 2022 om 12:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:20

Alejandro Grimaldo kan rekenen op serieuze belangstelling van Barcelona, zo weet Mundo Deportivo woensdag te onthullen. Er is volgens de Spaanse krant reeds contact opgenomen met het management van de 26-jarige linksback van Benfica, die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep en tot het B-elftal van de Catalanen reikte. Grimaldo ligt bij Benfica vast tot medio 2023, waardoor een transfersom zal moeten worden betaald deze zomer.

Barcelona heeft bij de zaakwaarnemer van de Spaanse vleugelverdediger recentelijk dus informatie ingewonnen over de beschikbaarheid en de ambities van Grimaldo. Er zal op korte termijn verder worden gesproken tussen alle betrokken partijen, voegt bovengenoemde Spaanse krant daaraan toe. Trainer Xavi wil de concurrentie vergroten voor de inmiddels 33-jarige Jordi Alba, sinds jaar en dag de vaste linksback van Barcelona. Er moet na dit seizoen sowieso een speler voor die positie bij, zo luidt het oordeel van de coach.

Nicolás Tagliafico lijkt niet meer bovenaan het lijstje van Barcelona te staan.

Grimaldo staat hoog op het lijstje van Xavi omdat hij reeds bekend is met de manier van spelen van Barcelona. De begeerde linksback kwam tot 92 wedstrijden in Barcelona-B, maar maakte nooit speelminuten in de hoofdmacht. In de zomer van 2016 koos Grimaldo voor Benfica, dat destijds anderhalf miljoen euro neerlegde. Mundo Deportivo verwacht dat de Portugezen hem zes jaar later voor tien miljoen euro kunnen verkopen. Barcelona bedong bij de transfer overigens een doorverkooppercentage van vijftien procent. Grimaldo kan bij Benfica zijn contract verlengen, maar lijkt dat gezien de belangstelling van Barcelona niet van plan te zijn.

De door Barcelona opgeleide Grimaldo maakte eerder dit seizoen veel indruk in de groepsfase van de Champions League, toen Benfica met 3-0 won van zijn oude werkgever. De linksback deed ook mee in de duels met Ajax (2-2 en 0-1 overwinning) in de achtste finale van het miljardenbal. In beide Europese ontmoetingen wist zijn directe tegenstander Antony niet te scoren. Voor Benfica eindigde het avontuur in de Champions League in de kwartfinale tegen Liverpool.

Volgens Mundo Deportivo staan er naast Grimaldo nog enkele namen op het lijstje met mogelijke aankopen, mocht een deal met de flankspeler niet mogelijk zijn. Naast de al vaker naar voren geschoven Nicolás Tagliafico zijn dat José Gayà (Valencia), Javi Galán (Celta de Vigo) en Alex Moreno (Real Betis). Tagliafico was in januari klaar om naar Barcelona te vertrekken, maar kreeg destijds geen toestemming van Ajax. Wel sprak de linksback mondeling af met de inmiddels vertrokken Marc Overmars dat hij deze zomer voor zijn aankoopbedrag van vier miljoen euro mag vertrekken. Tagliafico ligt in Amsterdam vast tot medio 2023.