West Ham wil Duitse invasie voorkomen en grijpt keihard in: ‘Beschamend’

Woensdag, 27 april 2022 om 12:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

West Ham United gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er donderdagavond meer fans van Eintracht Frankfurt aanwezig zijn in het stadion dan toegestaan. Twee weken geleden zorgden supporters van de Duitse club voor bizarre taferelen door massaal plaats te nemen op de thuistribunes in de uitwedstrijd tegen Barcelona (2-3). Als West Ham de aangekondigde restricties doorvoert gaan dergelijke scènes donderdag niet plaatsvinden. De club heeft verschillende maatregelen getroffen om een invasie te voorkomen.

Vóór, tijdens en na de kwartfinale van de Europa League tussen Barcelona en Eintracht ging het vooral over de minimaal 20.000 Eintracht-fans die in het Camp Nou zaten. De Duitse club sprak op Twitter zelfs over 30.000 meegereisde supporters. De straten van Barcelona werden gesierd door in het wit geklede massa's Duitse fans. De aanhang van Barcelona sprak schande van de situatie en protesteerde massaal tegen de nalatigheid van de eigen club. Voor het duel met West Ham heeft Eintracht 5.000 kaarten toegewezen gekregen. Verwacht wordt echter dat er veel meer Duitse fans zullen afreizen naar Londen.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white. What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Om te voorkomen dat ook het London Stadium van West Ham massaal wordt overgenomen door fans van Eintracht, heeft de club verschillende maatregelen getroffen. Supporters van the Hammers die hun seizoenkaart doorverkopen aan Duitsers worden de rest van het seizoen verbannen uit het stadion. Bovendien worden Duitse fans die op de thuisvakken worden gespot meteen uit het stadion verwijderd. Frankfurt-voorzitter Peter Fischer is niet te spreken over de aangekondigde maatregelen en heeft uitgehaald naar de club uit de Premier League.

"Grotere onzin bestaat niet", zei hij bij ZDF. "Het is beschamend voor de sport dat we bedreigd worden. Waar we ook naartoe gaan, zoals in het verleden Milaan en Rome, er reizen ons altijd duizenden supporters achterna. Voor ons is het normaal geworden. Er zullen genoeg Frankfurters zijn." Frankfurt en West Ham strijden donderdag vanaf 21.00 uur om een plek in de finale. De return in de Deutsche Bank Park staat een week later op de rol. Serdar Gözübüyük moet het heenduel in goede banen zien te leiden.