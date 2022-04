Courtois erkent pijnlijke misser: ‘Dacht dat de scheidsrechter gefloten had’

Woensdag, 27 april 2022 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:34

Thibaut Courtois heeft het boetekleed aangetrokken voor de vierde goal van Manchester City in de halve finale van de Champions League. De doelman van Real Madrid, die met zijn ploeg met 4-3 onderuit ging in het Etihad Stadium, had naar eigen zeggen veel meer kunnen doen om de treffer van Bernardo Silva te voorkomen. Courtois erkent dat hij in aanloop naar het doelpunt had gerekend op een fluitje van scheidsrechter István Kovács, die voordeel gaf na een heupzwaai van Toni Kroos aan het adres van Oleksandr Zinchenko.

"We zijn veel te slap begonnen, zowel de eerste als de tweede helft", analyseert Courtois na afloop. Real keek al na tien minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst werd Courtois van dichtbij geklopt door landgenoot Kevin De Bruyne, waarna de middenvelder van City niet veel later de assist voor zijn rekening nam bij het doelpunt van Gabriel Jesus. "In aanvallend opzicht hebben we het goed gedaan, defensief echt niet. Bij de eerste en de tweede goal waren we gewoon niet wakker. Vier doelpunten slikken als doelman is nooit leuk. Zeker als het vier vermijdbare tegentreffers zijn. Normaal staan wij defensief veel beter, vandaag niet."

??????.??????.??????????????????! ?? Bernardo Silva laat Courtois volledig kansloos met een pegel en brengt de marge weer op 2 voor City ??#ZiggoSport #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/MJZVfm6bUo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2022

Met name bij de vierde treffer had Courtois naar eigen zeggen meer kunnen doen. Kovács gaf voordeel na een heupzwaai van Kroos op Zinchenko, waarna Bernardo Silva de bal oppikte en snoeihard raak schoot in de korte hoek voor de 4-2. "Ik dacht dat de scheidsrechter gefloten had voor een overtreding", erkent een schuldbewuste Courtois. "Maar opeens schoot Silva toch op doel. Ik zag de bal niet aankomen, dus mijn reactie was te laat. Dat vond ik heel vervelend. Dat doelpunt schrijf ik op mijn conto."

Commentator Sierd de Vos zag meteen dat Courtois amper reageerde op het schot van Silva. "Courtois stopt gewoon. Want die denkt dat er een vrije trap wordt gegeven", aldus De Vos. Volgens Courtois is er nog geen man over boord. Volgende week moet de return in Estadio Santiago Bernabéu uitsluitsel geven welke ploeg zich gaat plaatsen voor de eindstrijd op 28 mei. "We zitten nog steeds in een redelijke uitgangspositie om naar de finale te gaan. In de return moeten we durven om zelf ten aanval te trekken. We moeten ons niet plots gaan ingraven."