Verbeek noemt droomcompetitie voor Sinisterra: ‘Daar krijgt hij de ruimte’

Woensdag, 27 april 2022 om 10:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Het is zo langzamerhand niet de vraag of, maar voor hoeveel Luis Sinisterra vertrekt bij Feyenoord. Afgelopen weekend was de Colombiaan opnieuw goud waard voor de Rotterdammers met de winnende treffer in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1). Dat Sinisterra deze zomer vertrek bij Feyenoord lijkt nagenoeg zeker, de vraag is alleen voor hoeveel en waar naartoe. Volgens Gertjan Verbeek doet de buitenspeler er goed aan om zijn carrière voort te zetten in de Bundesliga, zo vertelde hij bij NOS Langs de Lijn.

"Arne Slot zei aan het begin van het seizoen dat Feyenoord fitter moest worden en dat zijn ze nu", aldus Verbeek, die refereert aan de late overwinning op Utrecht. "Dus het is ook geen verrassing dat ze steeds op het einde scoren, omdat de tegenstander moe is en zij het hoge tempo vol kunnen houden. Er wordt meteen vol druk gezet op de bal. Ook de niet zo snelle verdedigers sluiten meteen aan op de middellijn, want dat moet. Daar is continu op getraind. FC Barcelona had in de tijd van Guardiola de 'vijfseconderegel'. Bij Feyenoord duurt het iets langer, maar niet veel."

Een van de absolute smaakmakers dit seizoen is Sinisterra. De buitenspeler was tot dusver goed voor twaalf goals en vijf assists in de Eredivisie, wat ertoe heeft geleid dat de interesse rond zijn persoon is toegenomen. Verwacht wordt dat hij Feyenoord voor enkele tientallen miljoenen euro's gaat verlaten. "Ajax kan meer vragen voor spelers dan Feyenoord, maar voor Feyenoord-begrippen gaat hij veel geld opleveren", is Verbeek van mening. "Hij is écht goed. Ter Avest had absoluut geen grip op hem, zeker niet nadat hij geel had gekregen."

Het Europese seizoen zou weleens een belangrijke factor kunnen worden in de mogelijke transfer van Sinisterra, daar Feyenoord aanzienlijk meer kan vragen wanneer de Colombiaan zijn vorm in Europese wedstrijden doortrekt en met de Rotterdammers tot de finale weet te reiken. "De Bundesliga is een droomcompetitie voor hem", vervolgt Verbeek. "De ploegen spelen daar tegenwoordig in verschillende vormen. Hij kan van links naar binnen komen, maar ook op tien of in een tweespitsensysteem spelen. In die competitie krijgt hij de ruimte. Bayern München? Nee, net daaronder. Die stap zou ik eerst maken."