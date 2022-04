Dessers hoort één woord liever niet: ‘Denk dat ik meer heb laten zien dan dat’

Woensdag, 27 april 2022 om 08:29 • Laatste update: 08:53

Cyriel Dessers heeft er alle vertrouwen in dat Feyenoord in staat is om de Conference League te winnen. De Rotterdammers nemen het donderdagavond in eigen huis op tegen Olympique Marseille in de halve eindstrijd. Dessers, met zijn doelpunten een belangrijk aandeel in het Europese succes van Feyenoord, sluit niet uit dat hij ook volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is. De aanvalsleider wordt door Feyenoord tot het eind van het seizoen gehuurd van KRC Genk.

"In de winter is bij mij de klik gekomen", vertelt Dessers in gesprek met De Telegraaf. "Ik dacht: ik heb nog een paar maanden, nu moet ik er volle bak voor gaan. Twee keer had ik het gevoel dat ik in de ploeg zou komen, maar de eerste keer kreeg ik corona en de tweede keer raakte ik geblesseerd. Na die blessure heb ik meteen gescoord tegen FC Groningen. Toen voelde ik: nu heb ik het vast. Sindsdien heb ik het niet meer losgelaten." Dessers is op dit moment de nummer één in de spits en komt in de pikorde voor Bryan Linssen, die afgelopen zondag tegen FC Utrecht als nummer 10 werd opgesteld door Arne Slot.

"In de voorronde is Feyenoord misschien een paar kleinere ploegen tegengekomen, maar in de poulefase speelden we tegen Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa, allemaal goeie clubs. Daarna volgden Partizan Belgrado en opnieuw Slavia Praag. En nu wacht Marseille in de halve finales. Dan kan je niet van een klein toernooitje spreken. Nee, de Conference League leeft hier echt. Binnen de stad, binnen de club, maar ook binnen de kleedkamer”, concludeert Dessers, die tegen Slavia Praag vier keer scoorde en ook tegen Partizan en Union Berlin trefzeker was. Zijn totaal in de Conference League komt daarmee op acht treffers.

"Grappig om te zien”, doelt Dessers op Pierre van Hooijdonk en Lex Schoenmaker, de enige spelers die met negen treffers ooit vaker scoorden namens Feyenoord in een Europese campagne. "Maar die mannen staan wel nog iets hoger aangeschreven dan ik. Ze hebben ook meer prijzen gewonnen. Maar acht Europese doelpunten in één seizoen, da’s sowieso al iets speciaals. Ik hoop toch dat er straks nog iets bijkomt. Marseille is een grote club. Ik denk dat ze tien van hun laatste elf wedstrijden hebben gewonnen. Dat spreekt dus voor zich. Maar wij kunnen Europees altijd iets meer. Ik moet toegeven dat de Conference League winnen wel speelt in mijn hoofd. En ik geef ons tegen Marseille een goeie kans."

Dessers is in Rotterdam ondertussen langzaam uitgegroeid tot cultheld, maar dat woord neemt hij liever niet in de mond. "Maar cultheld… Eigenlijk hoor ik dat niet zo graag”, aldus de spits. "Cultvoetballers zijn voor mij spelers die eigenlijk niet zo goed waren, maar zich wel in de harten van de fans hebben gespeeld. In het begin was dat grappig: ik viel vaak in en scoorde een paar keer in de 92e minuut. Ik begrijp het dus wel. Maar ik denk dat ik ondertussen meer heb laten zien dan dat. Als je een ploeg als Feyenoord naar de halve finales van een Europese beker kunt schieten, is de cult er wel een beetje van af.”