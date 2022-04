Oranje-opponent Ecuador vreest niet voor uitsluiting van WK in Qatar

Woensdag, 27 april 2022

Ecuador heeft mogelijk een niet-speelgerechtigde rechtsback ingezet in de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Uit een geboorteakte zou dinsdag zijn gebleken dat Byron Castillo niet in Ecuador, maar in Colombia het levenslicht zag. In Zuid-Amerikaanse media wordt gespeculeerd dat de resultaten van de kwalificatiewedstrijden waaraan Castillo meedeed geschrapt kunnen worden, waardoor Ecuador plaatsing voor het WK alsnog zou mislopen. De voetbalbond van het land lijkt zich echter geen zorgen te maken. Ecuador is op het WK een van de opponenten van Oranje in de groepsfase.

Aan de afkomst van Castillo wordt al langere tijd getwijfeld. Er werd vanuit gegaan dat hij afkomstig is uit het Ecuadoraanse General Villamil Playas, al heeft de Ecuadoraanse voetbalbond daar nooit bewijs voor gehad. Barcelona SC, de club van Castillo, was verwikkeld in een geschil met de burgerlijke stand, die niet kon verifiëren dat de vleugelverdediger inderdaad een Ecuadoraan was, hoewel hij wel zo stond geregistreerd bij de club. De voetbalbond van Ecuador, de FEF, besloot Castillo niet op te roepen zolang zijn nationaliteit niet officieel werd vastgesteld. Vorig seizoen maakte Castillo indruk met zijn prestaties bij Barcelona, waardoor de nationale ploeg een logische volgende stap werd.

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

Het proces werd versneld en uiteindelijk stelde de burgerlijke stand vast dat Castillo inderdaad Ecuadoraans was. Uit meerdere onderzoeken zou zijn gebleken dat hij werd geboren in Playas. De FEF onderzocht of Castillo volgens reglementen van de CONMEBOL en de FIFA kon worden opgeroepen en alles wees erop dat hij speelgerechtigd was. Zodoende werd Castillo opgeroepen en ingezet in acht kwalificatiewedstrijden. Bij de FEF is men ervan overtuigd dat er geen fouten zijn gemaakt en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, waardoor er geen straf wordt verwacht. Dat het er nu op lijkt dat Castillo is geboren in het Colombiaanse Tumaco, zou daar niets aan veranderen. Het initiële onderzoek werd in 2021 afgerond, maar Castillo's geboorteakte is nu boven tafel gekomen.

In de acht wedstrijden waarin Castillo meedeed pakte Ecuador veertien punten. Hij speelde mee tegen Paraguay (2-0 zege en 3-1 nederlaag), Chili (0-0 en 0-2 zege), Uruguay (1-0 nederlaag), Bolivia (3-0 zege), Venezuela (1-0 zege) en Argentinië (1-1). Ecuador werd uiteindelijk vierde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule en plaatste zich rechtstreeks voor het WK. Als de wedstrijden waaraan hij meedeed worden omgezet in reglementaire 0-3 nederlagen, zouden Paraguay, Bolivia en Venezuela drie punten extra krijgen en Argentinië twee. De grootste profiteur zou echter Chili zijn, dat vijf punten kan toevoegen en van de zevende naar de vierde plek zou gaan. Daarmee zou Chili de plek van Ecuador innemen op het WK. Voorlopig lijkt zo'n scenario echter nog ver weg.