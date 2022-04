De Bruyne geeft met recorddoelpunt startsein voor ware CL-thriller

Dinsdag, 26 april 2022 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:01

Manchester City en Real Madrid hebben dinsdagavond voor een ware thriller gezorgd in de eerste halve finale van de Champions League. De equipe van Josep Guardiola leek zichzelf meerdere keren een veilige marge te verschaffen, maar moest toezien hoe de Koninklijke - niet voor het eerst dit seizoen - tot drie keer toe de rug rechtte: 4-3. Kevin De Bruyne was na 1 minuut en 34 seconde verantwoordelijk voor de snelste goal ooit in de halve finale van een Champions League-duel. Karim Benzema eiste bij de bezoekers alle aandacht voor zich op met twee treffers, waaronder een fraaie panenka. Volgende week moet de return in het Santiago Bernabéu uitsluitsel geven welke ploeg zich gaat plaatsen voor de eindstrijd.

Terwijl Real afstevent op de landstitel in LaLiga en Carlo Ancelotti daarmee in vijf grote competities kampioen kan worden, is de titelstrijd in de Premier League allesbehalve beslist. The Citizens moeten alles op alles zetten om Liverpool achter zich te houden en hopen ondertussen voorgoed af te rekenen met een obsessie in het miljardenbal. Een dubbele klus waar Guardiola zijn handen aan vol heeft. Tegen Real kon de Spaanse coach geen beroep doen op João Cancelo, die door zijn gele kaart tegen Atlético Madrid een schorsing uitzat. Aan de zijde van Real speelde Karim Benzema zijn zeshonderdste wedstrijd in het shirt van de Spaanse grootmacht.

Beide ploegen maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een feestje van. City wel heel letterlijk, daar de thuisploeg na anderhalve minuut de leiding greep. Na een individuele actie van Riyad Mahrez stelde de Algerijn De Bruyne in staat om van dichtbij raak te koppen. City domineerde in het eerste kwartier en liet weinig heel van Real, dat na tien minuten de tweede tegentreffer moest slikken. Ditmaal kwam het voorbereidende werk van De Bruyne, waarna Gabriel Jesus ietwat gelukkig controleerde en Thibaut Courtois voor de tweede keer kansloos liet: 2-0. Mahrez schoot niet veel later in het zijnet en Phil Foden rakelings voorlangs, voordat Real eindelijk iets beter in de wedstrijd kwam.

Nadat David Alaba eerst nog een indraaiende voorzet van Benzema voorlangs kopte, was diezelfde Benzema twee minuten later wel trefzeker. Luka Modric zette goed door op het middenveld en stelde Ferland Mendy in staat om de assist te leveren op de Franse spits: 2-1. City speelde uiterst slordig in die fase van de wedstrijd en mocht Ederson danken dat de voorsprong niet bij rust al was vergeven. Na 45 minuten genieten hield de Roemeense scheidsrechter István Kovács, die in de tweede helft een belangrijke bijrol zou vervullen, het voor gezien. Het stelde Real in staat om heel even op adem te komen, daar City in de tweede helft het heft opnieuw in handen nam. Na drie minuten trof Mahrez al de paal. De rebound van Foden kon op de doellijn worden gestopt door Dani Carvajal.

Het bleek slechts uitstel voor Real, daar Foden de marge niet veel later opnieuw naar twee tilde. Op aangeven van invaller Fernandinho kopte de buitenspeler van dichtbij raak: 3-1. City en Real zorgden voor een ware thriller, de mooiste Champions League-wedstrijd van de huidige campagne. Drie minuten na de treffer van Foden brachten de bezoekers de stand wederom terug. Na een handigheidje rond de middellijn van Vinícius Júnior was Fernandinho gezien, waarna de aanvaller van Real een vrije doortocht genoot richting Ederson en de Braziliaanse goalie kansloos liet met een schot in de verre hoek. Op een kopbal van Éder Militão had Ederson niet veel later wel een reactie in huis.

Ancelotti bracht vervolgens Eduardo Camavinga voor Rodrygo, maar moest toezien hoe City de vierde van de avond maakte in de persoon van Bernardo Silva. Oleksandr Zinchenko werd op de rand van de zestien over de knie gelegd, maar zag Kovács voordeel geven. De beslissing van de Roemeense arbiter pakte voortreffelijk uit, daar Silva met een verwoestend schot de korte kruising vond. Het feest was daarmee nog niet gedaan. Nog één keer richtte de ploeg van Ancelotti zich op. Na een ongelukkige handsbal van Aymeric Laporte mocht Benzema aanleggen vanaf elf meter. Met een grandioze panenka zorgde hij met zijn veertiende (!) Champions League-doelpunt van het seizoen voor een toepasselijk slotstuk.