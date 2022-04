Johan Derksen: ‘Wat ik heb gedaan, kan een officier uitleggen als verkrachting’

Dinsdag, 26 april 2022 om 22:11 • Laatste update: 22:19

Johan Derksen heeft dinsdagavond bij Vandaag Inside verteld dat hij in het verleden een kaars in het lichaam heeft geplaatst van een vrouw die buiten bewustzijn was. Technisch gezien is zijn daad uit te leggen als verkrachting, gaf de analist toe. In de uitzending sprak hij van een jeugdzonde.

Derksen geeft in het praatprogramma regelmatig zijn mening over personen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dinsdagavond ging het over Johnny de Mol, die aankondigde voorlopig niet meer HLF8 te presenteren als gevolg van een beschuldiging van seksueel misbruik. Volgens De Telegraaf heeft het incident zich enkele jaren geleden voorgedaan. De Mol zou een vrouw hebben gedrogeerd met GHB en vervolgens seksueel hebben misbruikt in een hotel. De Mol ontkent de beschuldiging, maar acht het onmogelijk om zijn programma te blijven presenteren.

"Als ik eraan terugdenk, Wilfred: je schaamt je kapot", trok Derksen een parallel met zijn eigen 'jeugdzonden'. "Dit is een heel smerig verhaal, maar zulke dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We waren dronken en gingen mee naar hun woning. Die juffrouwen waren zo dronken dat ze ons helemaal onder kotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeurt als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen."

"We hebben allemaal onze jeugdzonden. Ook met dit soort beschuldigingen vind ik dat het wel ver teruggaat", verwees hij weer naar De Mol. De 73-jarige analist vindt dat er een 'groot verschil is tussen 73 en 22 jaar' en insinueerde daarmee dat personen niet moeten worden veroordeeld voor incidenten die zich in een ver verleden voordeden. "Het was een flinke kaars", reageerde hij vervolgens lachend op de vraag hoe groot de kaars was. "Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen. Ik denk dat iedereen dat soort avonturen beleefd heeft, waarvan je later zegt: dat was niet zo netjes."

"Ik was vroeger zo geil als boter. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als kerel lekker met een juffrouw gaat liggen neuken als die het niet wil", voegde Derksen toe. "Ik ben opgegroeid in de jaren zestig en zeventig. Toen waren we met z’n allen ook veel ruimdenkender. Toen was er heel veel toegestaan. Als je aangifte deed, zou je worden uitgelachen. ‘Ga jij eens lekker buitenspelen’, werd dan gezegd op het politiebureau."