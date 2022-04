Danjuma: ‘Ik heb de kwaliteiten om mezelf bij de besten van de wereld te ranken’

Dinsdag, 26 april 2022 om 19:37 • Dominic Mostert

Arnaut Danjuma en Virgil van Dijk spreken lovend over elkaar in de aanloop naar de ontmoeting tussen Liverpool en Villarreal in de halve finale van de Champions League. De twee landgenoten staan vermoedelijk allebei in de basis tijdens de eerste ontmoeting van woensdagavond op Anfield. In gesprek met ESPN zegt Danjuma te willen bewijzen dat hij, net als Van Dijk, tot de wereldtop behoort.

De aanvaller van Villarreal noemt het 'speciaal' om tegen de aanvoerder van Oranje te spelen. "Het niveau van verdedigen wordt niet hoger dan bij hem. Maar ik wil mezelf ook bewijzen als een van de besten van de wereld", blikt Danjuma vooruit. "Met wat ik heb laten zien denk ik dat schade kan aanrichten. Ik heb de benodigde kwaliteiten om mezelf bij de besten van de wereld te ranken. Dat moet je blijven doen, en consistent blijven." Danjuma scoorde dit seizoen al zes keer in de Champions League. Hij maakte het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Bayern München (1-0) in de eerste kwartfinalewedstrijd, waarna Villarreal in Duitsland met 1-1 remiseerde.

Van Dijk is onder de indruk geraakt van de Champions League-campagne van Villarreal. Hij ziet meerdere sterke punten bij de opponent. "Ik denk dat hun middenvelders heel belangrijk zijn. Daniel Parejo is erg goed, net als Étienne Capoue. Als je naar de aanval kijkt doet Arnaut het ook heel goed. Hem ken ik van het nationale team. Pau Torres is een uitstekende speler in de achterhoede. Villarreal is gewoon een heel goede ploeg met veel goede spelers. We zullen er klaar voor moeten zijn, want we weten dat het moeilijk zal worden. Zij hebben Juventus en Bayern München verslagen en nu hebben zij het geloof dat ze ons ook kunnen verslaan.''

Bayern beet zich in de vorige ronde stuk op het compacte Villarreal, dat defensief speelde en op de counter wachtte. De succesvolle tactiek werd uitgedokterd door Unai Emery, die van Danjuma de nodige complimenten krijgt. "Het is een van onze sterkste krachten om het plan van Emery uit te voeren. Hij is zo'n elite coach. We kunnen verdedigen, counteren en zelf het spel maken. Bijna alles. Dat is een grote kracht. Hij is de reden dat ik naar Villarreal kwam en ik heb er totaal geen spijt van. Hij is een van de beste trainers met wie ik gewerkt heb."