Guardiola wijst verrassende vervanger van geschorste Cancelo aan

Dinsdag, 26 april 2022 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:48

De opstellingen van Manchester City en Real Madrid voor de onderlinge Champions League-wedstrijd van dinsdagavond zijn bekend. Verrassenderwijs is John Stones fit genoeg bevonden om de afwezige rechtsback João Cancelo te vervangen. De eerste ontmoeting in de halve finale vangt aan om 21.00 uur in het Etihad Stadium.

Manchester City moet het stellen zonder Cancelo, die is geschorst na zijn gele kaart in de vorige Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De vaste rechtsback wordt vervangen door Stones, die normaliter als centrumverdediger speelt. Een andere rechtsachter, Kyle Walker, miste de afgelopen drie officiële wedstrijden door een enkelblessure. Net als Stones miste hij maandag de afsluitende training. Walker behoort niet tot de wedstrijdselectie, maar Stones bleek toch fit genoeg om te spelen.

Tijdens de persconferentie van maandag zei Josep Guardiola dat hij gedwongen was een speler op te stellen die normaliter niet als rechtsback speelt. Linksbacks Oleksandr Zinchenko of Nathan Aké leken de meest logisch optie om Cancelo te vervangen, zeker omdat Stones de afsluitende training had gemist. Zinchenko speelt op zijn vertrouwde linksbackpositie, terwijl Aké op de bank zit.

Bij Real Madrid waren meerdere twijfelgevallen in de aanloop naar de wedstrijd. David Alaba raakte vorige week woensdag geblesseerd aan het bovenbeen in het gewonnen competitieduel met Osasuna (1-3), waardoor zijn inzetbaarheid twijfelachtig was. Ook achter de namen van Casemiro en Ferland Mendy stond een vraagteken. Alaba en Mendy hebben uiteindelijk wel een basisplaats, maar Casemiro zit op de bank.

Opstelling Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Jesus, Foden.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius