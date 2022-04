The Telegraph: Ten Hag biedt Van de Beek ultieme reddingsboei bij United

Dinsdag, 26 april 2022 om 17:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:18

De toekomst van Donny van de Beek zou zomaar eens bij Manchester United kunnen liggen. De middenvelder, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd door Everton, krijgt volgens The Telegraph een eerlijke kans om zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te bewijzen bij Erik ten Hag. Het huwelijk tussen United en Van de Beek kon tot dusver nog niet op heel veel hartstocht rekenen. De van Ajax overgenomen middenvelder was slechts twee keer trefzeker in vijftig optredens en fungeert vooral als tweede viool.

De hoop van Van de Beek om alsnog te slagen bij United heeft volgens Engelse media een enorme boost gekregen sinds bekend is geworden dat Ten Hag na dit seizoen het roer overneemt van interim-manager Ralf Rangnick. Nu bekend is geworden dat Van de Beek zeer waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van de selectie in de voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen, gloort er nog meer hoop aan de horizon. De middenvelder werd in januari voor een halfjaar uitgeleend aan Everton, nadat hij in de eerste seizoenshelft tot slechts zeventig minuten kwam namens United.

Van de Beek zette daarmee zijn onzekere toekomst bij de club voort, daar hij sinds zijn overgang van Ajax nauwelijks wist te imponeren op Old Trafford. Vorig seizoen bleef zijn aandeel beperkt tot vier basisplaatsen onder Ole Gunnar Solskjaer. The Telegraph spreekt van een reddingsboei die Ten Hag aanreikt bij Van de Beek in een poging de carrière van de middenvelder alsnog te redden bij United. Van de Beek speelde een sleutelrol in het Ajax dat onder Ten Hag tot de halve finale van de Champions League reikte in 2019. "Hij is een absolute sleutelspeler voor ons, een zeer moderne middenvelder met veel diepgang in zijn spel", zei Ten Hag na het vertrek van Van de Beek.

Afgelopen december liet Ten Hag zich in De Volkskrant uit over de uitzichtloze situatie van Van de Beek. "Donny, dat vind ik moeilijk. Het is doodzonde", aldus de vertrekkende trainer van Ajax. "Als je geen kansen krijgt, staat je ontwikkeling ook stil. Het enige wat je kan doen is je ploeg aanmoedigen vanaf de kant." Van de Beek was slechts twee keer trefzeker in zijn vijftig optredens op Old Trafford, maar zou nu goede hoop hebben een vaste waarde te kunnen worden in het elftal van Ten Hag. Fans van United hopen echter op stevige concurrentie met de komst van Frenkie de Jong. Ook Aurélien Tchouaméni van AS Monaco wordt genoemd als mogelijke versterking voor het middenveld.