Chelsea ziet in peperdure De Ligt ideale opvolger van Rüdiger

Dinsdag, 26 april 2022 om 17:16 • Mart Oude Nijeweeme

Nu duidelijk is dat Antonio Rüdiger na dit seizoen vertrekt bij Chelsea, is de Engelse grootmacht druk op zoek naar een geschikte opvolger voor de centrale verdediger. De Londenaren hebben naar verluidt Matthijs de Ligt hoog op het wensenlijstje staan, zo weet het Italiaanse Tuttosport dinsdag te melden. Ondanks de hoge ontsnappingsclausule van de Nederlander zou Chelsea de jacht op de mandekker willen doorzetten, zo klinkt het in Italië.

Vorige week werd duidelijk dat Rüdiger na dit seizoen vertrekt bij Chelsea. De Duits international gaat zijn aflopende verbintenis niet verlengen en is daarmee gratis op te pikken door geïnteresseerde clubs. Tuchel zei het volgende over het vertrek van zijn verdediger. “Rüdiger zal vertrekken omdat we vanwege de sancties niet kunnen concurreren met de andere aanbiedingen.” Daarmee doelde de trainer op de financiële beperkingen die zijn opgelegd aan Chelsea naar aanleiding van de nauwe banden die eigenaar Roman Abramovich onderhoudt met Vladimir Poetin.

Abramovich heeft onlangs zijn taken bij de club neergelegd. “We vatten het niet persoonlijk op. Het is zijn beslissing”, aldus Tuchel over Rüdiger. Chelsea is door het vertrek van de mandekker al druk bezig met het zoeken naar een geschikte opvolger. Tuchel gaf aan een vervanger voor Rüdiger te willen hebben en de Londense club ziet De Ligt als mogelijke versterking voor de vrijgekomen vacature in de achterhoede. Makkelijk zal het overigens niet worden om de 22-jarige De Ligt aan te trekken, daar de Nederlander nog tot 2024 vastligt bij de Italiaanse topclub. De Ligt heeft daarnaast een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan en de Londenaren zullen het zich met de opgelegde sancties hoogstwaarschijnlijk niet kunnen permitteren om aan deze transfersom te voldoen.

De hoge clausule weerhoudt de Engelsen er echter niet van om de aanval op de Nederlander in te zetten en hopen de verdediger voor een gereduceerd tarief over te kunnen nemen. Maandag berichtten Engelse media dat Real Madrid dicht bij het aantrekken van Rüdiger is. De verdediger gaat naar alle waarschijnlijk een vierjarige verbintenis aan in het Santiago Bernabéu. De Duitser heeft in totaal vijf seizoenen voor the Blues gespeeld waarmee hij onder meer de Champions League, de Europa League en de Wereldbeker wist te winnen. De Ligt tekende in juni 2019 bij Juventus, dat 75 miljoen voor de ex-Ajacied neerlegde.