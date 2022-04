Hilariteit alom bij Franse verkiezingen: tien stemmen voor Kylian Mbappé

Dinsdag, 26 april 2022 om 15:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:42

Een ongevraagde kandidaat diende zich afgelopen zondag aan tijdens de Franse presidentsverkiezingen, aldus L'Est Républicain. Het Franse dagblad schrijft dat Kylian Mbappé in Tallenay - een dorp in het oosten van Frankrijk met slechts vierhonderd inwoners - liefst tien stemmen kreeg toegewezen. De inspanningen van de lokale bevolking mochten echter niet baten: er kon officieel alleen op Emmanuel Macron en Marine Le Pen gestemd worden.

Naar verluidt waren de vervalste stembiljetten een protestactie van de inwoners van Tallenay. Ze zouden gefrustreerd zijn omdat er geen voetbalclub in het dorp is. Zeventig procent van Tallenay koos in de tweede en laatste ronde van de verkiezing echter voor Macron, die met 58,54 procent van de totale stemmen uitdager Marine Le Pen (41,46 procent) ruimschoots versloeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé zelf lijkt genoeg aan zijn hoofd te hebben met zijn contract bij Paris Saint-Germain dat komend zomer afloopt. De 23-jarige ster van de kersverse landskampioen van de Ligue 1 kan volgens de Spaanse voetbalexpert Guilllem Balague voor een tekenpremie van liefst 180 miljoen euro (!) kiezen om twee seizoenen bij te tekenen. Afgelopen week deden geruchten de ronde dat Mbappé in Doha (hoofdstad Qatar) was om zijn toekomst bij de club te bespreken, wat bevestigd werd door technisch directeur Leonardo. Die kon tegenover Canal+ echter nog niets loslaten over de uitkomst.

54-voudig international Mbappé wordt vertegenwoordigd door zijn ouders, die het niet eens zijn over wat zijn volgende stap moet zijn. Indien hij bij PSG blijft, zullen zijn belangenbehartigers vijftig miljoen euro aan commissie opstrijken van de steenrijke Franse grootmacht. Bij Real Madrid zijn ze ervan overtuigd dat ze volgend jaar de beschikking hebben over Mbappé, daar de Koninklijke een overeenkomst heeft. De interesse in Erling Braut Haaland is om die reden bekoeld. Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet begin april weten dat Mbappé zijn keuze gaat maken tussen PSG en Real Madrid, ondanks interesse van Barcelona.