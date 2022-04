Feyenoord klopt aan bij KNVB na opmerking van Arne Slot

Dinsdag, 26 april 2022 om 15:18 • Laatste update: 16:58

Feyenoord heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de topper van 8 mei tegen PSV naar een later tijdstip te verplaatsen, aldus het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers nemen het die week op donderdag in de halve finale van de Conference League op tegen Olympique Marseille en hopen iets langer rust te krijgen. Het verzoek volgt een opmerking van Feyenoord-trainer Arne Slot, die zich onlangs beklaagde over het drukke speelschema van zijn ploeg.

Donderdag 28 april neemt Feyenoord het in de strijd om een plek in de finale van de Conference League in eigen huis op tegen Marseille. Een week later volgt de returnwedstrijd, waarna Feyenoord het dat weekend in eigen huis opneemt tegen PSV. De Rotterdammers hopen met het oog op het drukke speelschema de topper in de Eredivisie een paar uur later te kunnen afwerken. Mocht dit verzoek door de KNVB gehonoreerd worden zal dit waarschijnlijk betekenen dat AZ – Ajax juist van 16.45 naar 14.30 uur verplaatst zal worden, daar toppers doorgaans niet op hetzelfde moment gespeeld worden.

Het artikel gaat verder onder de video Wondergoal Marseille en winst in generale voor Feyenoord Meer videos

Vorige week sprak Slot al over het drukke speelschema van zijn ploeg. “Dit programma, met een wedstrijd op zondag, donderdag en zondag, hebben we al vaker gedraaid, dus het mag geen excuus zijn. Maar ik kan beamen dat alle beetjes kunnen helpen”, aldus de trainer. “Wedstrijden daadwerkelijk verplaatsen is niet zo eenvoudig gezien het internationale programma en de play-offs”, ging Slot verder. “Wellicht kan PSV-thuis later op de dag worden gespeeld en we kijken nog naar het speelweekend van Fortuna Sittard. Het is niet eenvoudig”, zo sprak de trainer zijn hoop uit op de persconferentie van zijn club. De KNVB heeft de aftrap van de competitiewedstrijd van komende zondag 1 mei tegen Fortuna Sittard inmiddels al wél verschoven van 14.30 naar 16.45 uur.

Er was veel om te doen toen Ajax in het succesvolle seizoen 2018/19 meermaals het verzoek indiende om wedstrijden te verplaatsen. Ajax behaalde dat seizoen de halve finale van de Champions League en vroeg de KNVB door de vele Europese wedstrijden die de ploeg afwerkte - met succes - om verplaatsing van meerdere duels. Zo besloot de KNVB om de gehele 33ste speelronde naar 15 mei te verplaatsen, waardoor het de laatste speelronde werd. Clubs en supporters waren niet blij met deze beslissing en er ontstond veel ophef rond de genomen beslissing. Directeur betaald voetbal Eric Gudde zei daar destijds het volgende over: “We begrijpen heel goed dat deze verplaatsing voor supporters tot problemen kan leiden. Dat hebben we ook zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Een oplossing was nodig maar helaas konden we niet kiezen uit een optie die nergens pijn zou gaan doen. Dat neemt echter zeker niet weg dat wij dit bijzonder vervelend vinden.”