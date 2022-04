‘Antonio Conte legt enorm eisenpakket op tafel voor overstap naar Parijs’

Dinsdag, 26 april 2022 om 14:29 • Laatste update: 14:37

Antonio Conte verhuist niet voor het minste of geringste van Tottenham Hotspur naar Paris Saint-Germain. De Italiaanse coach staat volgens Le Parisien hoog op het lijstje in Parijs om Mauricio Pochettino na dit seizoen te vervangen. Conte lijkt op zijn beurt wel degelijk geïnteresseerd, mits de club aan zijn flinke eisenpakket wil voldoen, aldus RMC Sport.

Volgens Le Parisien zou Conte zich inmiddels al bij de directie van PSG hebben gemeld om zijn interesse in de functie kenbaar te maken. De Italiaan heeft echter wel een flink eisenpakket waar aan moet worden voldaan voordat de trainer de overstap naar Parijs ook daadwerkelijk maakt. Zo wil Conte onder andere bijna een verdubbeling van zijn huidige jaarsalaris. De voormalig bondscoach van Italië verdient momenteel zeventien miljoen euro in Engeland, maar wilt bij een dienstverband in Frankrijk bijna het dubbele daarvan verdienen: zo’n dertig miljoen euro. Met dat bedrag zou Conte na Diego Simeone de bestbetaalde trainer in de wereld worden (Simeone verdient momenteel bij Atlético Madrid ruim veertig miljoen euro bruto per jaar, naar onderzoek van L’Équipe en Calcio e Finanza)

Daarnaast zou Conte zijn eigen sportief directeur mee willen nemen. Conte ziet Gianluca Petrachi, in het verleden werkzaam als sportief directeur bij AS Roma, graag met hem meegaan naar Parijs. Daarnaast zou de Italiaanse trainer ook zijn eigen staf mee willen nemen, waaronder mensen die het gebrek aan discipline in de PSG-selectie zouden moeten aanpakken. Zo zou een directeur Sociale Media goed zicht hebben op wat Conte beschrijft als Instagram players, en zo meer discipline bij de spelers creëren. Het contract van de trainer van the Spurs loopt in 2023 af, maar Daniel Levy zou een ruildeal tussen Conte en Pochettino wel zien zitten en zijn trainer niet koste wat het kost willen behouden. PSG heeft de Italiaanse trainer daarentegen zelf nog niet benaderd.

Eerder wist Le Parisien al te melden dat de wegen van Pochettino en PSG na dit seizoen zullen scheiden. Beide partijen zouden niks zien in een langere samenwerking, ondanks de recent behaalde landstitel van de Parijzenaren. Het contract van de Argentijn loopt in de Franse hoofdstad nog door tot 2023, maar nadat gesprekken over een nieuwe verbintenis op niets uitliepen zou PSG nu zelfs overwegen om het contract van Pochettino af te kopen. Op die manier kan de verliezend finalist in de Champions League van 2020 per direct op zoek naar een nieuwe trainer. Naar verluidt zaL PSG een ontslagvergoeding van vijftien miljoen euro moeten betalen om komende zomer al afscheid van Pochettino te kunnen nemen.

De berichtgeving is opvallend te noemen, daar de ex-trainer van onder meer Tottenham na het winnen van de titel in Frankrijk nog aangaf te hopen op meer successen bij PSG. “Het is voor iedereen belangrijk om de club nog meer titels te bezorgen. Ook op persoonlijk vlak geeft het winnen van deze titel een zeer voldaan gevoel. We hopen in de toekomst nog grotere prijzen te maken”, aldus Pochettino op een persconferentie van de club.