Contractsaga ten einde: Barcelona verlengt en deelt clausule van miljard uit

Dinsdag, 26 april 2022 om 13:57

Ronald Araújo heeft zijn contract bij Barcelona verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. De centrumverdediger beschikte bij de Catalanen over een aflopend contract, maar heeft nu zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2026. Araújo heeft in zijn nieuwe contract een transferclausule van maar liefst een miljard euro gekregen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano.

De contractverlenging van Araújo stond al een tijd hoog op de agenda bij Barcelona. De onderhandelingen verliepen echter moeizaam, maar zijn nu toch tot een positief einde gebracht. De Uruguayaan tekent voor vier jaar bij en krijgt een duizelingwekkende transferclausule van een miljard euro in zijn nieuwe contract. Daarmee lijkt Barcelona een situatie zoals die van Neymar te willen voorkomen. De Braziliaan had bij de club een ontsnappingsclausule in zijn contract ter waarde van 222 miljoen euro. Dit bedrag legde Paris Saint-Germain in 2017 op tafel voor de vleugelaanvaller waardoor het Neymar kon overnemen.

Official. Ronald Araújo extends his contract with Barcelona until June 2026. It’s gonna be signed and celebrated on Friday @ Camp Nou. ???????? #FCB



Release clause €1B confirmed by club statement. pic.twitter.com/BP0pLuCWTl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2022

Araújo kwam in 2018 terecht bij Barcelona, dat hem overnam van het Uruguayaanse Boston River. De verdediger begon bij Barcelona B, maar werd al snel naar het eerste elftal gehaald. Araújo maakte als invaller zijn debuut voor Barcelona in oktober 2019 (tegen Sevilla, 4-0 winst). De verdediger ontving echter na veertien minuten op het veld te hebben gestaan een rode kaart en mocht inrukken van scheidsrechter Matéu Lahoz. In het daaropvolgende seizoen bloeide Araújo onder Ronald Koeman uit tot regelmatige basisspeler bij Barcelona, waarna hij in het huidige seizoen is uitgegroeid tot absolute steunpilaar bij de club. Araújo kwam tot nu toe tot 78 officiële optredens voor Barcelona, waarin hij 6 keer trefzeker was.

Gavi

Na het contractnieuws van Araújo zal Barcelona zijn pijlen nu naar verluidt richten op Gavi. Ook het jeugdproduct van Barcelona staat op de nominatie voor een contractverlenging bij de club. Deze onderhandelingen verlopen echter ook uiterst moeizaam. Gavi ligt na dit seizoen slechts nog een jaar vast bij Barcelona. De zeventienjarige Spanjaard brak dit seizoen definitief door bij de Catalanen en kwam tot nu toe tot 42 wedstrijden voor het eerste elftal. Joan Laporta gaf eerder al aan dat hij verwacht dat de contractverlenging er aan zit te komen. “De gesprekken over het nieuwe contract voor Gavi verlopen goed”, stelde de voorzitter. “Hij wil hier bij Barcelona blijven. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat we salarislimieten hebben, dus daar moet rekening mee worden gehouden in de onderhandelingen.”